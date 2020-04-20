Блогер Роман Каграманов стал волонтером. Он приносит продукты пенсионерам Подмосковья

У Ромы уже больше 2,5 миллиона подписчиков и узнаваемые на весь интернет видеоролики. Юношу знают как блогера с живой мимикой. Теперь он становится волонтером и начнет помогать жителям противостоять COVID-19.

Так блогер поддержит активистов, которые приносят жителям продуктовые наборы, чтобы они не выходили из дома, подвергая опасности здоровье.

По поручению губернатора волонтеры ежедневно доставляют десятки таких гостинцев пожилым людям или нуждающимся семьям Подмосковья. Еды в наборе должно хватить минимум на неделю.

Сегодня у Ромы новая аудитория, и для них он вовсе не блогер-миллионник, а простой волонтер.

«Для меня это не в новинку. Мы помогали бабушкам, дедушкам, убирали огороды, листья по осени. Я знаю, что это такое. И для меня всегда заряд энергии, когда ты общаешься со старшим поколением», — поделился Рома.

А сейчас забота пенсионерам особенно важна. Главное, чтобы они оставались дома и берегли свое здоровье.