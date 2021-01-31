Гонка «Мытищинская лыжня» собрала 600 участников от мала до велика

Состоялась гонка «Мытищинская лыжня», это стало возможным после смягчения коронавирусных ограничений. К тому же в подмосковном городе намело много снега, чему обрадовались лыжники.

К «Мытищинской лыжне» присоединились 600 участников разных возрастов. Первыми на старт вышли юные лыжники, которым еще не исполнилось и пяти лет. Самой маленькой участнице полтора года, для нее это первое спортивное выступление. Она говорить толком не умеет, но на соревнованиях у нее все по-взрослому: лыжи, палки, порядковый номер.

Участники стартуют в индивидуальном порядке с интервалом 15 секунд. Гонка организована с учетом всех правил во время пандемии коронавируса, именно поэтому нет масс-старта. В связи с этим судьи засекают время прохождения дистанции каждым участником и выбирают лучший результат.

По итогам соревнований определятся имена победителей в 24 категориях. Лидер «Мытищинской лыжни» получит кубок.

«[Подарки идут] по разным возрастным категориям — это спортивная одежда, спортивная атрибутика, спортивные сумки, рюкзаки. Все то, что нужно для активного образа жизни», — рассказала начальник управления по физкультуре и спорту администрации городского округа Мытищи Юлия Бакурова.

Финишировавших угощали пирожкам, сочниками и сладким горячим чаем.

Организаторы уверены, что «Мытищинская лыжня» — настоящий праздник для всех. Спортсмены соревнуются и побеждают, а болельщики получают максимум удовольствия от происходящего.

«Трасса отличная, очень простая! Но есть пара поворотов, надо просто выучить и вовремя притормаживать», — сказал первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

Он радуется происходящему вдвойне, потому что в свое время был среди основателей Мытищинского лесопарка. Чаплин поблагодарил губернатора Андрея Воробьева, который поддержал его идею.