Почти 15 парков благоустроили в Подмосковье за год

В Подмосковье жители активно участвуют в вопросах благоустройства. За год они внесли более двух тысяч предложений по развитию парков. Большинство из них уже реализовали. Всего с начала года в 14 парках обновили инфраструктуру. Об этом рассказали в пресс-службе благоустройства региона.

В Подмосковье создали общественные советы при парках культуры и отдыха. В них вошли активные жители. И за время существования советов их члены уже внесли более двух тысяч предложений по развитию парков, рассказал Михаил Хайкин, министр благоустройства региона.

«Губернатор давал поручение, чтобы работа в советах была построена неформально, с участием по-настоящему неравнодушных граждан. В состав вошли предприниматели, многодетные мамы, представители старшего поколения, молодежных организаций, депутаты. Сегодня мы уже видим результат, по их просьбе установлено 2,5 тысячи элементов благоустройства», — рассказал Хайкин.

С начала года в Подмосковье обустроили 35 новых общественных пространств. А в 14 парках культуры и отдыха обновили инфраструктуру.

В Котельниках привели в порядок территорию около памятника «Журавли» и площадь перед ДК «Белая Дача». В Волоколамске в этом году благоустроили исторический центр. У жителей Электростали теперь есть новая пешеходная зона по улице Корешкова, а в Королеве благоустроили Акуловский водоканал.

«Изменения в рамках формирования комфортной городской среды коснулись более двух миллионов жителей. При этом мы благоустраиваем не только крупные пространства, но и небольшие скверы, пешеходные зоны», — отметил министр.

Также в этом году в Подмосковье обновили 687 дворов. На территориях установили детские площадки и уличное освещение, оборудовали новые парковочные места, высадили деревья и кустарники.

Хайкин уточнил, что в 2021 году в регионе благоустроят 41 общественную территорию и обновят инфраструктуру 24 парков. Помимо этого, благоустроят более 650 дворов.