Зимой — лыжи с тюбингами, а летом — велодорожки. Как улучшили лесопарк в Мытищах
Уже после первого этапа благоустройства появились площадка для барбекю с беседками и мангалами, освещенные тропинки, теплое здание для аренды инвентаря.
В числе первых по новой лыжне прокатилась вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова. Сейчас любителям одного из главных зимних видов спорта доступны 3,5 километра, но за год трассу продлят до семи километров.
Здесь был просто лесопарк — без освещения и благоустроенных мест. Теперь проложили 3,5 километра освещенной очень хорошей лыжни вдоль прекрасного хвойного леса. А через год будет уже семь километров
Спортивная база предалагет прокат 85 комплектов беговых или прогулочных лыж и еще 25 тюбингов. Здесь же инвентарь могут отремонтировать.
«Мытищинский лесопарк всегда был точкой притяжения. Здесь всегда отдыхало много семей из области и Москвы. Но два года назад губернатор поручил главе округа обустроить тут трассу для любителей лыж и скандинавской ходьбы», — рассказала Наталья Виртуозова.
Гостям удастся оставить свои вещи в шкафчиках для хранения, а переодеться в теплых раздевалках. Их оснастили сушилками для обуви, стойками для ботинок.
На лыжной базе планируют начать тренировки воспитанников спортивной школы «Авангард». Это ребята в возрасте от восьми до 17 лет. А летом лыжные трассы преобразуют в велосипедные дорожки.
Что еще сделали?
После первого этапа благоустройства установили пять детских площадок, создали большую зону кафе. Там можно отдохнуть и перекусить.
Зимой обустроили снежные горки. С них можно прокатиться на тюбингах. Освещенные тропинки для прогулок протянулись на 12 километров.
Вдоль дорожек появилось видеонаблюдение. Также в лесопарке создали спортивные площадки и места для тренировки собак. Здесь уже есть общественные туалеты и мусорые баки. Вместе с тем подготовили парковку на сто мест.
Ранее стало известно, что за год благоустроили почти 15 парков Подмосковья. Это сделали, опираясь на пожелания жителей.