Уже после первого этапа благоустройства появились площадка для барбекю с беседками и мангалами, освещенные тропинки, теплое здание для аренды инвентаря.

В числе первых по новой лыжне прокатилась вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова. Сейчас любителям одного из главных зимних видов спорта доступны 3,5 километра, но за год трассу продлят до семи километров.

Здесь был просто лесопарк — без освещения и благоустроенных мест. Теперь проложили 3,5 километра освещенной очень хорошей лыжни вдоль прекрасного хвойного леса. А через год будет уже семь километров Наталья Виртуозова.

Спортивная база предалагет прокат 85 комплектов беговых или прогулочных лыж и еще 25 тюбингов. Здесь же инвентарь могут отремонтировать.

«Мытищинский лесопарк всегда был точкой притяжения. Здесь всегда отдыхало много семей из области и Москвы. Но два года назад губернатор поручил главе округа обустроить тут трассу для любителей лыж и скандинавской ходьбы», — рассказала Наталья Виртуозова.

Гостям удастся оставить свои вещи в шкафчиках для хранения, а переодеться в теплых раздевалках. Их оснастили сушилками для обуви, стойками для ботинок.

На лыжной базе планируют начать тренировки воспитанников спортивной школы «Авангард». Это ребята в возрасте от восьми до 17 лет. А летом лыжные трассы преобразуют в велосипедные дорожки.

Что еще сделали?

После первого этапа благоустройства установили пять детских площадок, создали большую зону кафе. Там можно отдохнуть и перекусить.

Зимой обустроили снежные горки. С них можно прокатиться на тюбингах. Освещенные тропинки для прогулок протянулись на 12 километров.

Вдоль дорожек появилось видеонаблюдение. Также в лесопарке создали спортивные площадки и места для тренировки собак. Здесь уже есть общественные туалеты и мусорые баки. Вместе с тем подготовили парковку на сто мест.

Ранее стало известно, что за год благоустроили почти 15 парков Подмосковья. Это сделали, опираясь на пожелания жителей.