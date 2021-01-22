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    22 января 2021, 17:35

    Зимой — лыжи с тюбингами, а летом — велодорожки. Как улучшили лесопарк в Мытищах

    Анастасия Аброськина, Дмитрий Степанищев

    Новая зона отдыха появилась в Мытищинском лесопарке Подмосковья. Там уже подготовили лыжную базу с двумя трассами для катания — на 1,5 и 3,5 километра. Летом они станут одной велодорожкой, а сейчас жители могут взять на прокат лыжи и тюбинги.
    Зимой — лыжи с тюбингами, а летом — велодорожки. Как улучшили лесопарк в Мытищах | Изображение 1

    Уже после первого этапа благоустройства появились площадка для барбекю с беседками и мангалами, освещенные тропинки, теплое здание для аренды инвентаря.

    В числе первых по новой лыжне прокатилась вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова. Сейчас любителям одного из главных зимних видов спорта доступны 3,5 километра, но за год трассу продлят до семи километров.

    Здесь был просто лесопарк — без освещения и благоустроенных мест. Теперь проложили 3,5 километра освещенной очень хорошей лыжни вдоль прекрасного хвойного леса. А через год будет уже семь километров

    Наталья Виртуозова.
    Зимой — лыжи с тюбингами, а летом — велодорожки. Как улучшили лесопарк в Мытищах | Изображение 2

    Спортивная база предалагет прокат 85 комплектов беговых или прогулочных лыж и еще 25 тюбингов. Здесь же инвентарь могут отремонтировать.

    «Мытищинский лесопарк всегда был точкой притяжения. Здесь всегда отдыхало много семей из области и Москвы. Но два года назад губернатор поручил главе округа обустроить тут трассу для любителей лыж и скандинавской ходьбы», — рассказала Наталья Виртуозова.

    Зимой — лыжи с тюбингами, а летом — велодорожки. Как улучшили лесопарк в Мытищах | Изображение 3

    Гостям удастся оставить свои вещи в шкафчиках для хранения, а переодеться в теплых раздевалках. Их оснастили сушилками для обуви, стойками для ботинок.

    На лыжной базе планируют начать тренировки воспитанников спортивной школы «Авангард». Это ребята в возрасте от восьми до 17 лет. А летом лыжные трассы преобразуют в велосипедные дорожки.

    Что еще сделали?

    После первого этапа благоустройства установили пять детских площадок, создали большую зону кафе. Там можно отдохнуть и перекусить.

    Зимой — лыжи с тюбингами, а летом — велодорожки. Как улучшили лесопарк в Мытищах | Изображение 4

    Зимой обустроили снежные горки. С них можно прокатиться на тюбингах. Освещенные тропинки для прогулок протянулись на 12 километров.

    Вдоль дорожек появилось видеонаблюдение. Также в лесопарке создали спортивные площадки и места для тренировки собак. Здесь уже есть общественные туалеты и мусорые баки. Вместе с тем подготовили парковку на сто мест.

    Зимой — лыжи с тюбингами, а летом — велодорожки. Как улучшили лесопарк в Мытищах | Изображение 5

    Ранее стало известно, что за год благоустроили почти 15 парков Подмосковья. Это сделали, опираясь на пожелания жителей.