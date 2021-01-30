Клубы «Активное долголетие» в Подмосковье вернулись к занятиям после карантина

Пожилые люди теперь снова могут заниматься спортом и творчеством в клубах «Активное долголетие». Коронавирусные ограничения сняты.

Занятия возобновились на свежем воздухе во всех муниципалитетах региона по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. А встречи в помещениях клубов вновь идут в городских округах, где эпидемическая ситуация не вызывает опасений. Двери клубов снова открыты, главное, соблюдать правила безопасности.

Помещения «Активного долголетия» работают в Домодедове, Звездном городке, Красногорске, Шатуре, Балашихе, Люберцах, Подольске, Рошале, а также в Раменском, Пушкинском и Одинцовском городских округах. Кроме того, присоединиться к занятиям можно в Павловском Посаде, Ивантеевке, Клину, Озерах, Серпухове, Чехове, Электростали, Кашире, Бронницах, Пущине, Воскресенске, Можайске, Власихе, Протвино, Коломенском, Богородском, Наро-Фоминском и Талдомском городских округах. Список будет пополняться.

«По мере поступления оперативной информации из Роспотребнадзора Московской области, мы будем увеличивать число городских округов, где всеми полюбившийся проект „Активное долголетие“ возобновится», — рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Режим работы клуба и расписание мероприятий в каждом муниципалитете представлены на сайте «Активное долголетие» и в мобильном приложении «Соцуслуги».

Источник фото: телеканал «360»

Прежде всего занятия должны быть безопасны для здоровья пенсионеров, отметила Фаевская. Поэтому для посещения клубов нужно пройти вакцинацию или показать справку о наличии антител. Для уличных встреч справка не потребуется.

Онлайн-мероприятия в рамках проекта продолжатся. Уже состоялось более 4,5 тысячи занятий, которые посетили свыше 100 тысяч местных пожилых жителей.