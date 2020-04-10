Бизнесу и жителям Красногорска поможет новый онлайн-сервис. Удобный способ найти товары и услуги

К онлайн-проекту «Сделано в Красногорске» присоединились уже свыше 20 предпринимателей. Благодаря такой интернет-платформе жители смогут найти нужные товары или услуги рядом с домом.

В то же время проект поможет поддержать бизнес, который в период пандемии коронавируса столкнулся со сложностями и вынужден перейти на онлайн-режим работы.

Подать заявку на размещение информации о своей компании можно по ссылке или на сайте. Участие бесплатное — это подчеркнула глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Это бесплатный ресурс для всех вас, уважаемые предприниматели. Прошу регистрироваться Эльмира Хаймурзина.

Эльмира Хаймурзина также призвала красногорцев поддержать локальный бизнес и активнее пользоваться услугами местных компаний.

«Приглашаю всех предпринимателей, но и обращаюсь к нашим жителям. С одной стороны мы облегчаем повседневную жизнь, используя то, что рядом, а с другой — мы делаем большое дело и поддерживаем бизнес, нашу экономику», — отметила она.

Сведения о видах поддержки малого и среднего бизнеса можно найти на сайте администрации округа.

Кроме того, актуальной информацией для предпринимателей Красногорска делятся в Telegram-канале.

Первым источником, откуда предприниматели могут узнать о мерах поддержки, остается горячая линия 0150.