Бизнесу и жителям Красногорска поможет новый онлайн-сервис. Удобный способ найти товары и услуги
К онлайн-проекту «Сделано в Красногорске» присоединились уже свыше 20 предпринимателей. Благодаря такой интернет-платформе жители смогут найти нужные товары или услуги рядом с домом.
В то же время проект поможет поддержать бизнес, который в период пандемии коронавируса столкнулся со сложностями и вынужден перейти на онлайн-режим работы.
Подать заявку на размещение информации о своей компании можно по ссылке или на сайте. Участие бесплатное — это подчеркнула глава городского округа Эльмира Хаймурзина.
Это бесплатный ресурс для всех вас, уважаемые предприниматели. Прошу регистрироватьсяЭльмира Хаймурзина.
Эльмира Хаймурзина также призвала красногорцев поддержать локальный бизнес и активнее пользоваться услугами местных компаний.
«Приглашаю всех предпринимателей, но и обращаюсь к нашим жителям. С одной стороны мы облегчаем повседневную жизнь, используя то, что рядом, а с другой — мы делаем большое дело и поддерживаем бизнес, нашу экономику», — отметила она.
Сведения о видах поддержки малого и среднего бизнеса можно найти на сайте администрации округа.
Кроме того, актуальной информацией для предпринимателей Красногорска делятся в Telegram-канале.
Первым источником, откуда предприниматели могут узнать о мерах поддержки, остается горячая линия 0150.