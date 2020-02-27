Помощь и прозрачность. Номер поддержки бизнеса зарекомендовал себя у предпринимателей Подмосковья

Подмосковье активно поддерживает предпринимателей и помогает им решать вопросы, связанные с открытием своего дела, расширением бизнеса, субсидиями и землей. Для этого в регионе появилась горячая линия для бизнесменов с коротким номером 0150. О работе нового сервиса рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире канала «360».

Губернатор отметил, что бизнесу необходима поддержка и помощь властей. Чуткое отношение к проблемам предпринимателей позволит региону привлечь еще больше инвестиций.

«Бизнесу нужна понятная процедура, бизнесу нужна поддержка, чтобы тебя защитили, когда тебе больно или когда тебе плохо, когда с тобой поступают несправедливо», — отметил Андрей Воробьев.

Номер 0150 недавно начал свою работу, но он уже помог многим предпринимателям решить свои проблемы.

«Цель — если, вдруг, ты оказался в беде, если, вдруг, у тебя есть какие-то вопросы по расширению бизнеса, если, вдруг, у тебя нет полного понимания, какие субсидии, какие деньги ты можешь компенсировать, например, на канализацию, электричество или газ, позвони 0150», — сказал Андрей Воробьев.

Сейчас на первом месте по количеству обращений стоят просьбы рассказать, какие меры поддержки есть в Подмосковье для малого и среднего бизнеса.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор поставил перед министерством инвестиций и инноваций региона задачу сделать так, чтобы все процессы, за которые ведомство отвечает, стали всем понятны.

«[Нужно, чтобы предприниматель] четко понимал, к кому идти, что подавать и как получить компенсацию. Потому что сейчас очень много видов поддержки. И вот наша задача — сделать эти процедуры абсолютно прозрачными», — подчеркнул Воробьев.

Помимо мер поддержки предпринимателей интересуют земельно-имущественные вопросы и вопросы лицензирования. По всем этим темам можно проконсультироваться по номеру 0150.

«Я очень надеюсь, что эта система оправдает себя. Как и у любого начинания много скептиков. Тоже говорят: „А, вы этот номер забросите, вы не всемогущи“. Мы не всемогущи. Но у нас есть желание, и до сих пор в нашей жизни, если мы что-то планировали, то обязательно реализовывали. Поэтому бизнесу максимальную поддержку мы будем оказывать посредством этого онлайн-офиса», — заключил Андрей Воробьев.

Теперь предприниматели защищены со всех сторон. У них есть и Центр содействия строительству, и «Мой бизнес», и горячая линия 0150. На этом Подмосковье останавливаться не будет. Каждый центр продолжает создавать тот алгоритм работы, который необходим для максимально быстрой помощи.