    10 апреля 2020, 15:53

    Как Подмосковье поддержит бизнес? Губернатор ответил на вопросы предпринимателей

    Анастасия Аброськина

    Подмосковное правительство стремится услышать о всех проблемах, с которыми столкнулись предприниматели в условиях пандемии, и решить их. Губернатор пообщался в онлайн-формате с бизнесменами из разных городов и отраслей, чтобы понять, какие еще шаги помощи сегодня важны.
    Как Подмосковье поддержит бизнес? Губернатор ответил на вопросы предпринимателей

    На сегодняшний день в регионе уже запустили антикризисную программу. Бизнесменам помогут налоговыми послаблениями, а еще субсидированием, снижением, обнулением и отсрочками платежей.

    Андрей Воробьев сообщил, что по итогам первой недели апреля на поддержку предпринимателей и людей, потерявших работу, выделят около 17 миллиардов рублей.

    Президентом и федеральным правительством принимаются меры по поддержке бизнеса в период распространения COVID-19. Только за первую неделю они обойдутся бюджету в 15-17 миллиардов рублей

    Андрей Воробьев.

    Первый шаг — горячая линия

    Первым источником, откуда предприниматели могут узнать о мерах поддержки, остается горячая линия 0150.

    «Я прошу не стесняться. Я понимаю, что бизнес у нас привык в этой жизни рассчитывать на себя. Но если все же есть какие-то вопросы, в том числе, например, по приказу, режиму работы и соблюдению социальной дистанции — все это не стесняйтесь нам задавать. Мой телефон тоже многие знают. И в социальных сетях все комментарии разбирает специальная группа, поэтому не стесняйтесь грузить в хорошем смысле. Хуже точно не будет никому», — сказал Андрей Воробьев.

    Как Подмосковье поддержит бизнес? Губернатор ответил на вопросы предпринимателей | Изображение 1

    По словам губернатора, основное внимание сегодня уделяется здравоохранению, но вторая по важности область — экономика. Это решение вопросов по работе предприятий, доходам людей и финансовым сложностям.

    Уже сегодня в Московской области действуют такие меры поддержки бизнеса:

    • кредиты под 1-6% годовых и государственные гарантии;

    • увеличение размера субсидии на возмещение затрат от покупки оборудования с 30% до 50%;

    • микрозаймы до пяти миллионов рублей на три года со ставкой 6% годовых и другие.

    Государственные банки помогут бизнесу

    Андрей Воробьев отдельно обратил внимание на работу банков. Он попросил их занять проактивную позицию и максимально ответственно рассказать своим клиентам о доступной помощи.

    В ряде банков уже ввели программу беспроцентного займа по зарплатам, кредитные каникулы и другие способы поддержать предпринимателей.

    Как Подмосковье поддержит бизнес? Губернатор ответил на вопросы предпринимателей | Изображение 2

    Губернатор попросил банки обзвонить жителей или разослать им электронные письма, которые помогут разобраться в мерах поддержки.

    Сейчас, по сути, два института, которые могут не дать бизнесу умереть. Это власть и банки. <…> И было бы круто (извините, что таким простым языком) жителям получить от вас письмо в этот тяжелый момент. Если такое можно сделать, это будет очень высоко оценено бизнесом

    Андрей Воробьев.

    Искать способы, а не причины

    Андрей Воробьев не исключил, что в условиях пандемии еще возможны новые сложности, с которыми столкнется бизнес. Но он поблагодарил всех, кто причастен к решению этих проблем, и пообещал, что правительство в долгу не останется.

    Но ключевое сказал президент — не такие испытания и проблемы мы проходили и всегда их преодолевали. <...> Это мнение президента о том, указание на то, чтобы мы были одной командой. Что когда сложная ситуация в разных сферах, важно не искать причины, а все-таки находить способы, поэтому все наши структуры мобилизованы. Всем для нас является житель, а экономика и предприятия для нас являются почти всем

    Андрей Воробьев.