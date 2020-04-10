Как Подмосковье поддержит бизнес? Губернатор ответил на вопросы предпринимателей

На сегодняшний день в регионе уже запустили антикризисную программу. Бизнесменам помогут налоговыми послаблениями, а еще субсидированием, снижением, обнулением и отсрочками платежей.

Андрей Воробьев сообщил, что по итогам первой недели апреля на поддержку предпринимателей и людей, потерявших работу, выделят около 17 миллиардов рублей.

Президентом и федеральным правительством принимаются меры по поддержке бизнеса в период распространения COVID-19. Только за первую неделю они обойдутся бюджету в 15-17 миллиардов рублей Андрей Воробьев.

Первый шаг — горячая линия

Первым источником, откуда предприниматели могут узнать о мерах поддержки, остается горячая линия 0150.

«Я прошу не стесняться. Я понимаю, что бизнес у нас привык в этой жизни рассчитывать на себя. Но если все же есть какие-то вопросы, в том числе, например, по приказу, режиму работы и соблюдению социальной дистанции — все это не стесняйтесь нам задавать. Мой телефон тоже многие знают. И в социальных сетях все комментарии разбирает специальная группа, поэтому не стесняйтесь грузить в хорошем смысле. Хуже точно не будет никому», — сказал Андрей Воробьев.

По словам губернатора, основное внимание сегодня уделяется здравоохранению, но вторая по важности область — экономика. Это решение вопросов по работе предприятий, доходам людей и финансовым сложностям.

Уже сегодня в Московской области действуют такие меры поддержки бизнеса:

• кредиты под 1-6% годовых и государственные гарантии;

• увеличение размера субсидии на возмещение затрат от покупки оборудования с 30% до 50%;

• микрозаймы до пяти миллионов рублей на три года со ставкой 6% годовых и другие.

Государственные банки помогут бизнесу

Андрей Воробьев отдельно обратил внимание на работу банков. Он попросил их занять проактивную позицию и максимально ответственно рассказать своим клиентам о доступной помощи.

В ряде банков уже ввели программу беспроцентного займа по зарплатам, кредитные каникулы и другие способы поддержать предпринимателей.

Губернатор попросил банки обзвонить жителей или разослать им электронные письма, которые помогут разобраться в мерах поддержки.

Сейчас, по сути, два института, которые могут не дать бизнесу умереть. Это власть и банки. <…> И было бы круто (извините, что таким простым языком) жителям получить от вас письмо в этот тяжелый момент. Если такое можно сделать, это будет очень высоко оценено бизнесом Андрей Воробьев.

Искать способы, а не причины

Андрей Воробьев не исключил, что в условиях пандемии еще возможны новые сложности, с которыми столкнется бизнес. Но он поблагодарил всех, кто причастен к решению этих проблем, и пообещал, что правительство в долгу не останется.