Как Подмосковье поддержит бизнес? Губернатор ответил на вопросы предпринимателей
На сегодняшний день в регионе уже запустили антикризисную программу. Бизнесменам помогут налоговыми послаблениями, а еще субсидированием, снижением, обнулением и отсрочками платежей.
Андрей Воробьев сообщил, что по итогам первой недели апреля на поддержку предпринимателей и людей, потерявших работу, выделят около 17 миллиардов рублей.
Президентом и федеральным правительством принимаются меры по поддержке бизнеса в период распространения COVID-19. Только за первую неделю они обойдутся бюджету в 15-17 миллиардов рублейАндрей Воробьев.
Первый шаг — горячая линия
Первым источником, откуда предприниматели могут узнать о мерах поддержки, остается горячая линия 0150.
«Я прошу не стесняться. Я понимаю, что бизнес у нас привык в этой жизни рассчитывать на себя. Но если все же есть какие-то вопросы, в том числе, например, по приказу, режиму работы и соблюдению социальной дистанции — все это не стесняйтесь нам задавать. Мой телефон тоже многие знают. И в социальных сетях все комментарии разбирает специальная группа, поэтому не стесняйтесь грузить в хорошем смысле. Хуже точно не будет никому», — сказал Андрей Воробьев.
По словам губернатора, основное внимание сегодня уделяется здравоохранению, но вторая по важности область — экономика. Это решение вопросов по работе предприятий, доходам людей и финансовым сложностям.
Уже сегодня в Московской области действуют такие меры поддержки бизнеса:
• кредиты под 1-6% годовых и государственные гарантии;
• увеличение размера субсидии на возмещение затрат от покупки оборудования с 30% до 50%;
• микрозаймы до пяти миллионов рублей на три года со ставкой 6% годовых и другие.
Государственные банки помогут бизнесу
Андрей Воробьев отдельно обратил внимание на работу банков. Он попросил их занять проактивную позицию и максимально ответственно рассказать своим клиентам о доступной помощи.
В ряде банков уже ввели программу беспроцентного займа по зарплатам, кредитные каникулы и другие способы поддержать предпринимателей.
Губернатор попросил банки обзвонить жителей или разослать им электронные письма, которые помогут разобраться в мерах поддержки.
Сейчас, по сути, два института, которые могут не дать бизнесу умереть. Это власть и банки. <…> И было бы круто (извините, что таким простым языком) жителям получить от вас письмо в этот тяжелый момент. Если такое можно сделать, это будет очень высоко оценено бизнесомАндрей Воробьев.
Искать способы, а не причины
Андрей Воробьев не исключил, что в условиях пандемии еще возможны новые сложности, с которыми столкнется бизнес. Но он поблагодарил всех, кто причастен к решению этих проблем, и пообещал, что правительство в долгу не останется.
Но ключевое сказал президент — не такие испытания и проблемы мы проходили и всегда их преодолевали. <...> Это мнение президента о том, указание на то, чтобы мы были одной командой. Что когда сложная ситуация в разных сферах, важно не искать причины, а все-таки находить способы, поэтому все наши структуры мобилизованы. Всем для нас является житель, а экономика и предприятия для нас являются почти всемАндрей Воробьев.