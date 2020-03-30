Подмосковный бизнес поддержат в условиях пандемии коронавируса

В регионе уже отложили незапланированные ранее выездные проверки бизнеса, а текущие по возможности приостановили. Также в правительстве сообщили о готовности пересмотреть сроки исполнения по уже выданным предписаниям.

Прекращение деловой активности на неделю для многих направлений бизнеса становится критическим. В этой ситуации правительство должно снизить нагрузку на предприятия со стороны государственных органов Вадим Хромов заместитель председателя правительства Московской области.

Кроме того, подмосковные власти могут пересмотреть сроки по выполнению обязательств, которые предприниматели взяли на себя в рамках получения субсидий или иных мер поддержки.

На бизнес сейчас легла серьезная нагрузка. Нам важно, чтобы предприниматели прошли этот сложный период и вернулись к прежнему режиму работы в кратчайшие сроки Вадим Хромов.

Зампред подчеркнул, что власти как региона, так и страны уже подготовили большой пакет мер поддержки, который поможет бизнесу преодолеть сложный период.

Подмосковные предприниматели смогут обратиться по любым вопросам на единый номер телефона 0150 и электронную почту 0150@mosreg.ru.

Обширный пакет мер поддержки бизнеса

Часть мер поддержки предпринимателей Подмосковья активна, а некоторые вопросы еще дорабатывают. Так, например, бизнес может претендовать на налоговые льготы, отсрочки выплат и арендных платежей, а также получение доступа к льготному финансированию.

Важным моментом станет и поддержка специалистов в период нерабочей недели — с 30 марта по 3 апреля.

Важно, чтобы сотрудники закрывшихся на данную неделю предприятий получили зарплату в полном объеме без оформления дополнительных документов Наталья Егорова глава Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Полный перечень доступных и готовящихся мер поддержки бизнеса опубликован на инвестпортале Московской области.

Предпринимателей не оставят в беде

Ранее стало известно, что подмосковные власти открыли для предпринимателей онлайн-опрос, позволяющий рассказать о возникших из-за коронавируса трудностях.

Для поддержки бизнеса в области запустили и горячую линию. Она актуальна как для действующих бизнесменов, так и для тех, кто только собирается стать предпринимателем. Диспетчеры помогут с вопросами по земле, льготам и грантам. Номер горячей линии 0150. Звонки принимают по будням — с 09:00 до 18:00, в субботу — с 09:00 до 17:00.