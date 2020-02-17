Обратная связь каждому. Бизнес в Подмосковье поручили сделать понятным

В Московской области продолжают поддерживать предпринимателей. Для этого в регионе работают Центр защиты бизнеса и горячая линия 0150. А чтобы вопросы решались еще быстрее, нужно внимательно относиться к каждой жалобе. Такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства Подмосковья.

Глава региона рассказал, что необходимо привлечь новых инвесторов и создать хорошие условия для ведения бизнеса.

«Тема очень чувствительная, мы занимаемся ею подробно и традиционно весной проведем встречу с инвесторами. Кроме того, у нас заработал Центр защиты и поддержки бизнеса с единым номером 0150. Я прошу доходчиво информировать всех, кто занимается бизнесом и инвестициями, о наших преимуществах, о том, как мы сопровождаем каждый проект в муниципалитетах, создаем рабочие места. Такая работа является приоритетной на всех уровнях, и мы должны ее добросовестно выполнять», — сказал Воробьев.

И министрам, и главам муниципалитетов нужно оперативно решать проблемы каждого жителя. Губернатор поручил своевременно отрабатывать заявки по всем направлениям.

«Я поручаю всем главам своевременно и регулярно отрабатывать жалобы и беспокойства людей по тому или иному вопросу. Это касается и образования, и здравоохранения — все должны быть включены в работу по обратной связи, по отработке. Надеюсь, что чуткая власть не останется у нас только на словах, а будет подтверждаться в каждом направлении, в каждой отрасли: общественный ли это транспорт, здравоохранение, образование или экология. Все то, что волнует людей, должно быть разъяснено и объяснено», — заключил Воробьев.

В ежегодном обращении губернатор Подмосковья поручил создать при МФЦ центры «Мой бизнес» для предпринимателей в каждом муниципалитете. Сейчас работает уже 12 таких учреждений. В центрах могут получить помощь владельцы как небольших, так и крупных предприятий. Более того, в регионе создают специальные льготные условия для бизнесменов.