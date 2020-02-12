    12 февраля 2020, 18:30

    Центр поддержки бизнеса откроют в Балашихе в 2020 году

    Елена Глущенкова

    Центр поддержки бизнеса откроют в Балашихе в 2020 году в рамках январских поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров во время своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2019 год.
    Центр поддержки бизнеса откроют в Балашихе в 2020 году

    Мероприятие провели в здании администрации городского округа. В нем приняли участие председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

    «Помимо крупных предприятий, важное место в развитии экономики города занимает малый бизнес. Для создания благоприятных условий предпринимательской деятельности в Балашихе реализуется муниципальная программа „Предпринимательство“. В 2019 году была оказана поддержка 19 представителям малого и среднего бизнеса на общую сумму — 30 миллионов рублей. В этом году в Балашихе по поручению губернатора (Московской области — ред.) будет открыт центр оказания услуг „Мой Бизнес“», — сказал Сергей Юров.

    Центр поддержки бизнеса откроют в Балашихе в 2020 году | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Он добавил, что новый центр будет оказывать услуги субъектам малого и среднего предпринимательства в части подбора помещений для ведения бизнеса, заполнению конкурсной документации, а также услуги инжинирингового центра.

    На территории Балашихи находится более 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса составляет более 52 тысяч человек.

    Всего в 2019 году в Подмосковье открылись 12 центров «Мой бизнес». Они появились в Можайске, Королеве, Волоколамске, Дмитрове, Коломне, Ногинске, Красногорске, Реутове, Солнечногорске, Истре, Люберцах и Орехово-Зуеве.