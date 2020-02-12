Центр поддержки бизнеса откроют в Балашихе в 2020 году

Мероприятие провели в здании администрации городского округа. В нем приняли участие председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«Помимо крупных предприятий, важное место в развитии экономики города занимает малый бизнес. Для создания благоприятных условий предпринимательской деятельности в Балашихе реализуется муниципальная программа „Предпринимательство“. В 2019 году была оказана поддержка 19 представителям малого и среднего бизнеса на общую сумму — 30 миллионов рублей. В этом году в Балашихе по поручению губернатора (Московской области — ред.) будет открыт центр оказания услуг „Мой Бизнес“», — сказал Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что новый центр будет оказывать услуги субъектам малого и среднего предпринимательства в части подбора помещений для ведения бизнеса, заполнению конкурсной документации, а также услуги инжинирингового центра.

На территории Балашихи находится более 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса составляет более 52 тысяч человек.

Всего в 2019 году в Подмосковье открылись 12 центров «Мой бизнес». Они появились в Можайске, Королеве, Волоколамске, Дмитрове, Коломне, Ногинске, Красногорске, Реутове, Солнечногорске, Истре, Люберцах и Орехово-Зуеве.