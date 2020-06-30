«Безвозмездно вкладывали свою душу». Подмосковных волонтеров наградили за помощь в условиях пандемии

В период пандемии добровольцы развернули координационные штабы в 11 подмосковных округах. Каждый день нуждающимся семьям, пенсионерам, одиноко проживающим людям помогали около 1,5 тысячи человек.

Андрей Воробьев наградил почетными грамотами и медалями 20 самых активных волонтеров. Они руководили штабами и вместе с коллегами обзванивали жителей, узнавая, какая поддержка им необходима. Пенсионеров же взяли на постоянное наблюдение. А наборы продуктов и медикаментов доставляли даже в удаленные села и деревни Подмосковья.

По словам губернатора, «особенно тяжело было людям старшего возраста или семьям, в которых много детей».

Тогда мы в каждом городе попросили самых активных и неравнодушных людей помочь. Я хочу поблагодарить вас и в вашем лице шесть тысяч волонтеров, регулярно и безвозмездно тративших свое время, силы и, самое главное, вкладывавших душу, чтобы те, кто оказался в сложной ситуации, почувствовали внимание, заботу и поддержку Андрей Воробьев.

Благодаря волонтерам, жители области могли, не выходя из дома, получить продовольственные наборы от губернатора и средства защиты. Наибольшее количество заявок отработали в Одинцове, Балашихе и Люберцах.

В условиях пандемии коронавируса активисты обзвонили более 1,3 миллиона человек и выполнили по их заявкам сотни тысяч просьб. Например, пожилым людям передавали препараты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и от давления.

Наша жизнь так устроена, что всегда, когда с возрастом ты оглядываешься назад, интересно вспомнить, что ты сделал. Ну, дерево посадить — это здорово, это мы знаем. Дом построить — хорошо. Конечно, вырастить детей. Поступки, которые делали вы, тоже очень важны. Я хочу поблагодарить вас. Я хочу, чтобы мы и дальше работали Андрей Воробьев.

Губернатор пожелал активистам, чтобы их добросовестный труд всегда по достоинству ценили, чтобы он был востребован. Это, по словам Воробьева, в том числе и задача властей.

«Ну и, как известно, под лежачий камень вода не течет, поэтому вы и дальше, пожалуйста, говоря молодежным языком, крутите педали. А мы будем с вами, рядом. Мы ценим ваше отношение к жизни, к делу», — добавил он.

И отдельно Андрей Воробьев поблагодарил активистов за то, что они поддержали жителей не только материально, но и духовно. Например, могли выслушать, поделиться новостями и рассказать о последней мировой повестке.

Весной губернатор пообещал, что волонтеров, посвятивших себя помощи людям в условиях пандемии, наградят за их непростой труд. Тогда он также подчеркнул, что, когда угроза коронавируса отступит, власти региона вместе с добровольцами обсудят, какие еще акции и мероприятия можно будет в дальнейшем провести в Московской области.