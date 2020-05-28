«У нас большая и дружная команда ребят». Подмосковные волонтеры продолжат помогать и после пандемии
Добровольцы по всему Подмосковью развозят продуктовые наборы пенсионерам и многодетным семьям, звонят одиноким людям и предлагают свою помощь.
Руководитель штаба волонтеров из Коломны Карина Сарксян рассказала, как сейчас активисты работают в условиях пандемии.
«Сейчас заявок стало значительно меньше, чем в начале пандемии. Но есть наши подопечные, есть одинокие люди, которые живут в основном в сельской местности, в частном секторе. Это те, кому наша помощь нужна не только во время вируса. Это те, для кого режим самоизоляции, к сожалению, сейчас почти норма. И, я думаю, мы продолжим помогать им даже после снятия режима самоизоляции, после коронавируса», — отметила Карина.
По словам девушки, есть много отзывчивых людей, которые готовы предоставить свои автомобили, чтобы доставлять продукты в отдаленные села и деревни.
«У нас есть автоволонтеры, которые по своему желанию соглашаются возить нас, помогают в покупке продуктов», — уточнила волонтер.
Добровольцы поблагодарили губернатора за введение паспортов для волонтеров. Эти документы позволяют активистам передвигаться на общественном транспорте бесплатно. Также Подмосковье предоставляет волонтерам маски и перчатки.
Андрей Воробьев, в свою очередь, выразил благодарность добровольцам за их труд.
«У нас большая и дружная команда молодых ребят. И не только молодых, кстати, волонтеров. Вы очень большую работу сделали. Я обязательно найду возможность отдельно с вами встретиться, поговорить, поблагодарить всех вас. Вы на самом деле делаете очень важные поступки в жизни огромного количества людей. Хочется вас обнять», — сказал губернатор.
Волонтеры также раздают средства индивидуальной защиты. Более 15 тысяч бесплатных медицинских масок раздали жителям Балашихи с 1 мая 2020 года.
Добровольцы помогают не только тем, кто в группе риска, но и тем, кто сейчас на передовой, — врачам. В подмосковном Реутове запустили акцию по вручению подарочных наборов врачам, борющимся с COVID-19. Им передадут шоколад, конфеты, чай, кофе. Такие коробки с угощениями волонтеры из «Молодой Гвардии» собрали, чтобы развезти в областные больницы.