Более 200 тысяч продуктовых наборов раздали жителям Подмосковья во время пандемии

На протяжении режима самоизоляции в Подмосковье активно помогали пожилым жителям и многодетным семьям. Волонтеры развозили продуктовые наборы. Более 200 тысяч коробок успели раздать тем, кто в этом нуждался. Об этом в эфире канала «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что в такое трудное время, как пандемия и самоизоляция, главной задачей властей региона была поддержка населения.

«Наша задача была позвонить каждому, проговорить с каждым, убедиться, в чем ему конкретно нужна помощь. Вы помните страхи и фобии: гречка, рис, сидеть дома, нет денег, зарплаты, „ходил на работу, а сейчас…“ И на основании вот этих всех тревог я дал поручение Ольге Сергеевне [Забраловой] заняться тем, чтобы помочь тем, кто в этом особо нуждается», — пояснил Андрей Воробьев.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова подчеркнула, что ни один регион в таком объеме не оказывал такую помощь, которую оказало Подмосковье своим жителям.

«До сих пор нам на почту и в социальные сети приходит большое количество благодарностей от жителей. Люди благодарят за качественное содержание набора — не только за красивую коробку, но и за содержание. На сегодняшний день благодаря волонтерам и соцработникам раздали больше 200 тысяч коробок. На сегодняшний день — 203 тысячи», — уточнила Забралова.

Она добавила, что ситуация в регионе улучшается и работа подходит к завершению. Осталось разнести 10-15 тысяч коробок. После этого последует точечная работа по обращениям.

Зампред отметила, что работа началась с 19 марта. За это время социальные работники и волонтеры обзвонили почти 2,5 миллиона человек.

«Мы работали на опережение, продукты несли всем нуждающимся. Наборов было пять разновидностей: четыре продуктовых и один медицинский. Медицинские тоже пользовались спросом, разнесли почти 30 тысяч таких наборов. Более того, наших пенсионеров обеспечили масками. Более 1,5 миллиона масок раздали тем, кто в них нуждался, чтобы теперь и самим можно было пойти за продуктами», — рассказала Забралова.

Губернатор отметил, что к помощи нуждающимся подключились и неравнодушные предприниматели региона.

«Наши друзья-бизнесмены, когда было тяжело, помогли нам эту программу наполнить продуктами, которые стоят денег. А уже наши социальные службы, волонтеры, вот Ольга Сергеевна отвечала персонально, реализовали эту титаническую задачу, можно сказать», — пояснил Воробьев.

Губернатор поблагодарил всех, кто помогал в это тяжелое время. Кто потратил свое время, средства, ресурсы для того, чтобы поддержать самых уязвимых.

«Дело даже не в этой коробке, а в том внимании, чуткости, которые наша задача была оказать старшему поколению, тем, кто в этом нуждался. Ну а потом пошел шквал обращений по коробкам от многодетных. Мы, конечно, не можем всем все раздать бесплатно, иначе бы мы были бы просто волшебниками, но всем, кому тяжело, мы помогли. Поэтому я хотел бы поблагодарить и Ольгу Забралову, и всех наших волонтеров, всех, кто участвовал в этой работе. Спасибо вам большое! Ну и наших друзей, благодаря которым эта программа наполнилась вот этими самыми продуктами», — заключил Андрей Воробьев.

Продуктовые наборы предоставляют всем малообеспеченным семьям, которые находятся в базе Министерства социального развития региона. Также наборы предоставляют одиноко проживающим пенсионерам старше 60 лет, чей средний душевой доход ниже двух прожиточных минимумов.