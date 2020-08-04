Безопасность аттракционов держат под контролем в Подмосковье. Новый рейд провели в Химках

Профилактические рейды «Аттракцион» выполняют сотрудники подмосковного Минсельхозпрода. Они контролируют законность работы и соблюдение мер предосторожности.

Вместе с тем проверяют техническое состояние аттракционов и документы, разрешающие им работать. Об этом рассказал глава областного ведомства Андрей Разин. Сегодня в Химках осмотрели 14 каруселей — нарушений не выявили.

Основная задача профилактической операции — это обеспечение безопасности посетителей, законности деятельности и профилактика нарушений норм безопасной эксплуатации Андрей Разин.

В Подмосковье зарегистрировано 212 каруселей. Нарушения есть — сейчас их 24. В основном они касаются документации. Рейды продлятся до конца недели.

Если аттракцион не зарегистрирован, предприниматели отдадут 70 тысяч рублей. Но если человек пострадает, их смогут привлечь уже к уголовной ответственности. Об этом корреспонденту «360» рассказал начальник управления Гостехнадзора подмосковного Минсельхозпрода Сергей Фролов.

Регистрационные знаки выдает Гостехнадзор Подмосковья. Они свидетельствуют о том, что аттракцион зарегистрирован, уже прошел все проверки и имеет допуск к эксплуатации Сергей Фролов.

До 15 июля, когда открыли аттракционы, практически все из них, по словам Разина, осмотрели специалисты. Состоялись рейды, во время которых проверили готовность к новым требованиям.

Проведение профилактических операций способствует повышению ответственности владельцев аттракционов Андрей Разин.

Если жители сами заметят нарушения, они смогут обратиться в Минсельхозпрод по телефонам: 8 (498) 602-30-05 и 8 (498) 602-30-90, добавочный 58370.