facebook_pixel
    04 августа 2020, 19:00

    Безопасность аттракционов держат под контролем в Подмосковье. Новый рейд провели в Химках

    Анастасия Аброськина , Ксения Чернухина , Натали Владимирова

    В Подмосковье усилили проверку аттракционов. Особое внимание уделили их безопасности. Пандемия СОVID-19 внесла коррективы в правила. Например, обязательной стала обработка мест антисептиком до и после каждого посетителя. Сегодня карусели проверили в Химках.
    Безопасность аттракционов держат под контролем в Подмосковье. Новый рейд провели в Химках | Изображение 1

    Профилактические рейды «Аттракцион» выполняют сотрудники подмосковного Минсельхозпрода. Они контролируют законность работы и соблюдение мер предосторожности.

    Вместе с тем проверяют техническое состояние аттракционов и документы, разрешающие им работать. Об этом рассказал глава областного ведомства Андрей Разин. Сегодня в Химках осмотрели 14 каруселей — нарушений не выявили.

    Безопасность аттракционов держат под контролем в Подмосковье. Новый рейд провели в Химках | Изображение 2

    Основная задача профилактической операции — это обеспечение безопасности посетителей, законности деятельности и профилактика нарушений норм безопасной эксплуатации

    Андрей Разин.

    В Подмосковье зарегистрировано 212 каруселей. Нарушения есть — сейчас их 24. В основном они касаются документации. Рейды продлятся до конца недели.

    Безопасность аттракционов держат под контролем в Подмосковье. Новый рейд провели в Химках | Изображение 3

    Если аттракцион не зарегистрирован, предприниматели отдадут 70 тысяч рублей. Но если человек пострадает, их смогут привлечь уже к уголовной ответственности. Об этом корреспонденту «360» рассказал начальник управления Гостехнадзора подмосковного Минсельхозпрода Сергей Фролов.

    Регистрационные знаки выдает Гостехнадзор Подмосковья. Они свидетельствуют о том, что аттракцион зарегистрирован, уже прошел все проверки и имеет допуск к эксплуатации

    Сергей Фролов.
    Безопасность аттракционов держат под контролем в Подмосковье. Новый рейд провели в Химках | Изображение 4

    До 15 июля, когда открыли аттракционы, практически все из них, по словам Разина, осмотрели специалисты. Состоялись рейды, во время которых проверили готовность к новым требованиям.

    Проведение профилактических операций способствует повышению ответственности владельцев аттракционов

    Андрей Разин.

    Если жители сами заметят нарушения, они смогут обратиться в Минсельхозпрод по телефонам: 8 (498) 602-30-05 и 8 (498) 602-30-90, добавочный 58370.

    Новости SMI.FM