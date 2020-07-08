Новые этапы снятия ограничений объявили в Подмосковье. Полный список

Московская область продолжает снимать ограничения по коронавирусу. Начиная с 15 июля жители смогут ходить на пляжи, а с 1 августа станут доступны гостиницы и санатории. Расскажем, какие еще меры отменят в регионе и с какого числа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Ослабление правил будет проходить в три этапа: с 15 июля, 25 июля и 1 августа.

15 июля

Согласно документу главы региона, первые несколько мер отменят уже через неделю. Начиная с 15 числа снова смогут работать:

— стационарные организации отдыха детей и их оздоровления;

— летние кинотеатры в парках;

— аттракционы.

Кроме того, в середине месяца власти снимают ограничения для учреждений сферы культуры. Это не касается проведения культурно-массовых мероприятий, кинопоказов и спектаклей в закрытых помещениях. Еще в полном объеме смогут функционировать учреждения социального обслуживания.

25 июля

Через 10 дней Московская область сможет отменить еще два пункта правил, действующих при COVID-19. Так, с 25 июля возобновятся:

— прием наличных в общественном транспорте;

— работа предприятий общественного питания. Они смогут работать в полном объеме;

— работа школьных лагерей.

1 августа

С началом последнего летнего месяца заработают все образовательные учреждения.

Помимо этого, в области возобновится выставочная и конгрессная деятельность по стандарту. Несмотря на отмену ограничений, в регионе продолжается масочный режим. Все жители должны надевать средства защиты в общественных местах.

Всего в Подмосковье выявлено 59 716 случаев заражения коронавирусом. Медики смогли вылечить 39 550 пациентов. Скончались после инфицирования 970 человек.