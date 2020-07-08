Новые этапы снятия ограничений объявили в Подмосковье. Полный список
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Ослабление правил будет проходить в три этапа: с 15 июля, 25 июля и 1 августа.
15 июля
Согласно документу главы региона, первые несколько мер отменят уже через неделю. Начиная с 15 числа снова смогут работать:
— стационарные организации отдыха детей и их оздоровления;
— летние кинотеатры в парках;
— аттракционы.
Кроме того, в середине месяца власти снимают ограничения для учреждений сферы культуры. Это не касается проведения культурно-массовых мероприятий, кинопоказов и спектаклей в закрытых помещениях. Еще в полном объеме смогут функционировать учреждения социального обслуживания.
25 июля
Через 10 дней Московская область сможет отменить еще два пункта правил, действующих при COVID-19. Так, с 25 июля возобновятся:
— прием наличных в общественном транспорте;
— работа предприятий общественного питания. Они смогут работать в полном объеме;
— работа школьных лагерей.
1 августа
С началом последнего летнего месяца заработают все образовательные учреждения.
Помимо этого, в области возобновится выставочная и конгрессная деятельность по стандарту. Несмотря на отмену ограничений, в регионе продолжается масочный режим. Все жители должны надевать средства защиты в общественных местах.
Всего в Подмосковье выявлено 59 716 случаев заражения коронавирусом. Медики смогли вылечить 39 550 пациентов. Скончались после инфицирования 970 человек.