В области начались профилактические рейды «Аттракцион — 2020». Об этом сообщил глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Рейды в усиленном режиме будут проводиться в 64 парках, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового отдыха и развлечения жителей всех округов Подмосковья Андрей Разин.

Сотрудники областного ведомства обеспечат безопасную работу аттракционов, проведут профилактику нарушений обязательных требований и выявят правонарушения.

С владельцами аттракционов проведут беседы, направленные на соблюдение всех правил регистрации и работы аттракционов. За обнаруженные нарушения могут привлечь к административной ответственности.

Осмотры уже начались в муниципалитетах, где сосредоточено наибольшее количество аттракционов — в Мытищах, Богородском, Орехово-Зуевском округах, Домодедове и Химках Андрей Разин.

Он уточнил, что операция «Аттракцион» продлится до 7 августа. Если жители сами заметят нарушения, они смогут обратиться в Минсельхозпрод по телефонам: 8 (498) 602-30-05 и 8 (498) 602-30-90, добавочный 58370.

До 15 июля, когда открыли аттракционы, практически все из них, по словам Разина, осмотрели специалисты. Состоялись рейды, во время которых проверили готовность к новым требованиям.