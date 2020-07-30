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    30 июля 2020, 10:59

    Рейды по проверке аттракционов начались в Подмосковье. На контроле — законность и безопасность

    Анастасия Аброськина , Оксана Кононенко

    Традиционная проверка аттракционов на безопасность стартовала в Подмосковье. Минсельхозпрод организует профилактические рейды во всех округах. Специалисты проконтролируют законность работы и соблюдение мер предосторожности.
    Рейды по проверке аттракционов начались в Подмосковье. На контроле — законность и безопасность | Изображение 1

    В области начались профилактические рейды «Аттракцион — 2020». Об этом сообщил глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

    Рейды в усиленном режиме будут проводиться в 64 парках, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового отдыха и развлечения жителей всех округов Подмосковья

    Андрей Разин.
    Рейды по проверке аттракционов начались в Подмосковье. На контроле — законность и безопасность | Изображение 2

    Сотрудники областного ведомства обеспечат безопасную работу аттракционов, проведут профилактику нарушений обязательных требований и выявят правонарушения.

    С владельцами аттракционов проведут беседы, направленные на соблюдение всех правил регистрации и работы аттракционов. За обнаруженные нарушения могут привлечь к административной ответственности.

    Рейды по проверке аттракционов начались в Подмосковье. На контроле — законность и безопасность | Изображение 3

    Осмотры уже начались в муниципалитетах, где сосредоточено наибольшее количество аттракционов — в Мытищах, Богородском, Орехово-Зуевском округах, Домодедове и Химках

    Андрей Разин.

    Он уточнил, что операция «Аттракцион» продлится до 7 августа. Если жители сами заметят нарушения, они смогут обратиться в Минсельхозпрод по телефонам: 8 (498) 602-30-05 и 8 (498) 602-30-90, добавочный 58370.

    Рейды по проверке аттракционов начались в Подмосковье. На контроле — законность и безопасность | Изображение 4

    До 15 июля, когда открыли аттракционы, практически все из них, по словам Разина, осмотрели специалисты. Состоялись рейды, во время которых проверили готовность к новым требованиям.

    Новости SMI.FM