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    15 июля 2020, 18:27

    Подмосковные аттракционы заработали вновь. Но их станут регулярно проверять

    Анастасия Аброськина , Оксана Кононенко

    С 15 июля в Подмосковье вновь заработали аттракционы. Основным условием стало соблюдение всех санитарных норм. Так, например, необходимо подготовить средства защиты и нанести разметку для соблюдения социальной дистанции.
    Подмосковные аттракционы заработали вновь. Но их станут регулярно проверять

    Областные аттракционы находятся в 64 парках. По словам главы Минсельхозпрода региона Андрея Разина, перед запуском была выполнена масштабная подготовка.

    Загрузка аттракциона должна быть не более 25% от пропускной способности с учетом его технических требований и конструкции

    Андрей Разин.

    По словам министра, примерно половина парков уже выполнила подготовительную работу, а остальные завершат ее до выходных. За соблюдением требований станут следить контролеры, а также Гостехнадзор.

    К выходным практически все парки заработают в привычном режиме, но уже с определенными требованиями к безопасности

    Андрей Разин.

    Например, в каждом парке появится COVID-контролер. Это кто-то из сотрудников, обслуживающих аттракционы. Отличительным знаком станут красные элементы одежды.

    Также наблюдать за порядком будет Гостехнадзор министерства. Его задача — проверять безопасность и соблюдение технических требований к эксплуатации аттракционов.

    Предварительно уже практически все аттракционы региона, по словам Разина, были осмотрены специалистами. Так, состоялись рейды, в ходе которых устранили недочеты.