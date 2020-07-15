Подмосковные аттракционы заработали вновь. Но их станут регулярно проверять

Областные аттракционы находятся в 64 парках. По словам главы Минсельхозпрода региона Андрея Разина, перед запуском была выполнена масштабная подготовка.

Загрузка аттракциона должна быть не более 25% от пропускной способности с учетом его технических требований и конструкции Андрей Разин.

По словам министра, примерно половина парков уже выполнила подготовительную работу, а остальные завершат ее до выходных. За соблюдением требований станут следить контролеры, а также Гостехнадзор.

К выходным практически все парки заработают в привычном режиме, но уже с определенными требованиями к безопасности Андрей Разин.

Например, в каждом парке появится COVID-контролер. Это кто-то из сотрудников, обслуживающих аттракционы. Отличительным знаком станут красные элементы одежды.

Также наблюдать за порядком будет Гостехнадзор министерства. Его задача — проверять безопасность и соблюдение технических требований к эксплуатации аттракционов.

Предварительно уже практически все аттракционы региона, по словам Разина, были осмотрены специалистами. Так, состоялись рейды, в ходе которых устранили недочеты.