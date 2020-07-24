Онлайн-торговля Подмосковья стала в 6,5 раза популярнее за время пандемии

В условиях пандемии жители Подмосковья стали больше покупать онлайн. Объем товарооборота вырос — сегодня это 1,3 миллиарда рублей в день. Такой показатель сразу в 6,5 раза больше, чем до коронавируса.

Однако сегодня он меньше, чем на пике пандемии. Это отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин на пресс-конференции в РИАМО.

Он рассказал, что в условиях распространения COVID-19 оборот онлайн-торговли составлял 2,7 миллиарда рублей в день. Затем снизился, но все равно остался на высоком уровне.

Товарооборот онлайн-торговли до введения ограничений составлял порядка 200 миллионов рублей. При более серьезных ограничениях он существенно вырос Андрей Разин.

Министр подчеркнул, что сейчас в онлайн-секторе наблюдается снижение. По словам Разина, «люди ушли в офлайн-формат». И все же цифры больше, чем до начала пандемии. Так, во время самоизоляции товарооборот в онлайн-торговле вырос более чем в десять раз.

Производители, представляющие свою продукцию в магазинах и на рынках, получают поддержку региона. Например, порядка 1,2 тысячи продовольственных ярмарок провели в Подмосковье с начала этого года.

А ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что после снятия ограничений, вызванных коронавирусом, в Подмосковье вырос потребительский спрос. Недельные обороты на рынке товаров и услуг стали больше, чем до пандемии.

В Подмосковье подготовили семь миллиардов рублей в помощь сельхозпроизводителям в этом году. И 1,65 миллиарда из них — федеральный бюджет.