Белые лебеди вернулись в пруд Московского НПЗ в Капотне

Две пары белых лебедей вернулись в водоем рядом с Московским нефтеперерабатывающим заводом. Это полудомашние птицы — на зиму они не улетают, поэтому нуждаются в особом уходе. Пережидают холода в теплом вольере, а весной возвращаются домой, в пруд Капотни.

Местные жители поделились, что каждый год они ждут момента, когда лебеди вернутся в водоем. Здесь за птицами ухаживают сотрудники Московского НПЗ.

«Мы приходим всей семьей, берем с собой бабушку, дедушку. Нам очень нравится смотреть на то, как выпускают лебедей», — отметила местная жительница Татьяна Иовкова.

Раньше это был пожарный водоем, но затем его благоустроили. Берега укрепили каменной кладкой, здесь же построили домики на плотах для птиц.

Для жителей Капотни пруд стал местной достопримечательностью, а для лебедей — уютным домом. Это уже шестое поколение, и большая семья только разрастается.

Часть лебединого потомства Московского НПЗ, например, живет в столичном парке Митино и в зоопарке. Но родным домом остается пруд в Капотне, подчеркнул пресс-секретарь завода Федор Казанцев.

Возвращение лебедей в пруд Московского НПЗ стало настоящей доброй традицией, за которой уже много лет наблюдают жители Капотни. Для детей это такой экологический практикум, где можно узнать, чем кормят лебедей, и самим присоединиться к процессу Федор Казанцев.

Московский НПЗ заботится о сохранении живой природы. В пруду сложилась устойчивая экосистема. Кому-то из жителей нравится наблюдать за птицами, а у кого-то клюет рыба.

Ранее мы рассказали, что интерактивный проект о благоустройстве Капотни стал номинантом на престижную награду Webby Awards.