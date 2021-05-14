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    14 мая 2021, 12:17

    Белые лебеди вернулись в пруд Московского НПЗ в Капотне

    Анастасия Аброськина, Елена Силиванова

    Две пары белых лебедей вернулись в водоем рядом с Московским нефтеперерабатывающим заводом. Это полудомашние птицы — на зиму они не улетают, поэтому нуждаются в особом уходе. Пережидают холода в теплом вольере, а весной возвращаются домой, в пруд Капотни.

    Белые лебеди вернулись в пруд Московского НПЗ в Капотне | Изображение 1

    Местные жители поделились, что каждый год они ждут момента, когда лебеди вернутся в водоем. Здесь за птицами ухаживают сотрудники Московского НПЗ.

    «Мы приходим всей семьей, берем с собой бабушку, дедушку. Нам очень нравится смотреть на то, как выпускают лебедей», — отметила местная жительница Татьяна Иовкова.

    Раньше это был пожарный водоем, но затем его благоустроили. Берега укрепили каменной кладкой, здесь же построили домики на плотах для птиц.

    Белые лебеди вернулись в пруд Московского НПЗ в Капотне | Изображение 2

    Для жителей Капотни пруд стал местной достопримечательностью, а для лебедей — уютным домом. Это уже шестое поколение, и большая семья только разрастается.

    Часть лебединого потомства Московского НПЗ, например, живет в столичном парке Митино и в зоопарке. Но родным домом остается пруд в Капотне, подчеркнул пресс-секретарь завода Федор Казанцев.

    Возвращение лебедей в пруд Московского НПЗ стало настоящей доброй традицией, за которой уже много лет наблюдают жители Капотни. Для детей это такой экологический практикум, где можно узнать, чем кормят лебедей, и самим присоединиться к процессу

    Федор Казанцев.

    Московский НПЗ заботится о сохранении живой природы. В пруду сложилась устойчивая экосистема. Кому-то из жителей нравится наблюдать за птицами, а у кого-то клюет рыба.

    Ранее мы рассказали, что интерактивный проект о благоустройстве Капотни стал номинантом на престижную награду Webby Awards.