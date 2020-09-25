Дети выбрали имена для четверых птенцов лебедей Московского НПЗ

Много лет Московский нефтеперерабатывающий завод ведет проект по поддержке лебедей в Капотне. В пруду рядом с предприятием они до осени живут на открытой воде, а зимуют в теплых вольерах. Весной у пары белых лебедей родилось четверо птенцов. Имена им выбрали дети из социального центра «Гармония».

Здесь это уже шестое поколение пернатых. Завод поддерживает не только птиц, но и детей из социально незащищенных семей. Предприятие проводит экологическое мероприятие совместно с Всероссийским обществом охраны природы.

Ребята традиционно подготовили рисунки лебедей Московского НПЗ. К встрече с птицами воспитанники из социального центра «Гармония» подготовились — им провели урок природоведения на свежем воздухе.

У нас крестины. Мы даем имена птенцам этого года. Традиционно здесь, на НПЗ, делаем это с детьми — приглашаем ребят, которые заодно и успевают узнать много нового про птиц Элмурод Расулмухамедов, председатель московского городского отделения ВООП.

Белые лебеди регулярно приносят потомство. Большинство птиц со временем переезжают. И часть нового семейства отдадут в дар одному из столичных парков.

«Мы проводим такие встречи для детей дошкольного возраста и учеников школ. А старшеклассники все больше интересуются интеллектуальными турнирами „Умножая таланты“, посещают уроки по энергоэффективности и лекции по природно-охранным технологиям, которые внедряет наше предприятие», — добавил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Территория вблизи пруда Московского НПЗ — одно из любимых мест отдыха местных жителей. В прошлом году город завершил благоустройство зеленой зоны.

Московский НПЗ установил на берегу водоема информационные стенды о биологическом разнообразии Юго-Восточного округа — там обитает более 160 видов птиц. Среди них есть занесенные в Красную книгу Москвы.