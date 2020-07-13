Четыре птенца появились у пары белых лебедей в Московском НПЗ

Четверо птенцов родились у пары белых лебедей в Московском НПЗ. Это — шестое поколение птиц, которые живут в пруду возле предприятия. До осени они живут в открытой воде, а с наступлением холодов — в теплом вольере под присмотром сотрудников.

Сейчас в пруду обитают восемь лебедей — две взрослые пары и четверо птенцов. Малыши все время проводят со своими родителями. Больше всего семье понравились домики на деревянных плотах, которые Московское НПЗ установило специально для удобства птиц.

Лебеди, которые проживают в этом пруду, постоянно приносят потомство. В 2010 году двоих птенцов подарили Николо-Угрешскому монастырю, который расположен в соседнем городе Дзержинском. В 2012 году еще четверых лебедей передали на подмосковную спортивно-оздоровительную базу. Спустя четыре года у одной из пар появились сразу пятеро малышей — самое большое по численности потомство за последние годы. Московский НПЗ договорился со столичным зоопарком и переселил часть большой семьи на новое место.

Территория у пруда Московского НПЗ является одним из любимых мест отдыха местных жителей. В 2019 завершилось благоустройство зеленой зоны: предприятие в рамках развития инфраструктуры района установило на берегу информационные стенды. Они рассказывают гостям о биологическом разнообразии Юго-Восточного округа Москвы. Там проживают более 160 видов птиц — некоторые из них занесены в Красную книгу Москвы.