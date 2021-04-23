Интерактивный проект о благоустройстве Капотни стал номинантом на престижную награду Webby Awards

Интерактивный проект о благоустройстве московского района Капотня вошел в число номинантов на самую престижную интернет-награду Webby Awards. Лидера определят жюри и голосование пользователей. На соискание премии также выдвинуты работы компаний Netflix, HBO, Marvel, Google, Spotify и многие другие.

Источник фото: РИА «Новости»

Видеопроект рассказывает, как изменилась Капотня благодаря программе «Мой район». Проголосовать за проект Sing, My District можно по ссылке.

Авторы креативного проекта о Капотне «Пой, район» — лаборатория «Гигарама» — показывают созданный здесь ландшафтный парк как продолжение жилого пространства, прогулочные дорожки на набережной, обустроенные площадки для пикников и занятий спортом, детские городки. Для отдыхающих установлены ортопедические шезлонги, с которых открывается вид на ухоженные растения и панораму Москвы-реки.

Источник фото: РИА «Новости»

Большую часть Капотни построили в советское время. Сейчас здесь полностью завершили ремонт всех четырех школ, восьми детских садов, выполнили благоустройство прилегающих к ним территорий.

Источник фото: РИА «Новости

Вместе с районом меняется и расположенный здесь Московский НПЗ. Знак перемен — арт-объект «Маяк». Это 15-метровая башня-скульптура, художественный образ комфортного соседства современного производства, природной и городской сред обитания.