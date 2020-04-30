Вольер с бассейном и вкусное питание. Лебедей в Капотне обеспечили лучшими условиями

Много лет Московский нефтеперерабатывающий завод ведет проект по поддержке лебедей в Капотне. Осенью, когда водоем замерзает, пернатых переселяют в вольер с бассейном. Там их опекают и вкусно кормят пшеницей, огурцами, капустой.

Из года в год жители Капотни любили встречать весну вместе с лебедями. На этот раз прийти не смогли — самоизоляция. А вот пернатые, перезимовавшие в вольере, уже вернулись в водоем, рассказал заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Они обеспечены всем необходимым. Здесь полностью имитируется жизнь на юге, и это позволяет лебедям без стресса переносить зимний период Элмурод Расулмухамедов.

Уже несколько раз птицы давали потомство. Но лебеди-шипуны не единственные дикие животные, которые обитают в Капотне. В последние годы здесь замечали зверей, занесенных в Красную книгу Москвы. Например, зайца-русака, а еще в Юго-Восточном округе обитает больше 160 видов птиц.

«Каждую весну с наступлением тепла мы выпускаем лебедей в пруд. И, зная, как трепетно жители относятся к этой традиции, мы организовали видеотрансляцию, чтобы каждый все же мог понаблюдать за этим событием», — рассказал пресс-секретарь московского НПЗ Федор Казанцев.

А сразу после выхода на большую воду птицы сделали большой круг, перекусили и начали осваиваться в домиках на пруду. Они пробудут там до осени и уже вернутся в вольер с наступлением первых заморозков.