09 августа 2023, 11:12
Экстренные службы объявили эвакуацию с завода в Сергиевом Посаде
Сотрудников Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде эвакуируют
После взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде началась эвакуация сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Взрыв произошел около котельной и повредил окна в нескольких домах за пределами завода. Людей решили вывести из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Собеседник агентства опроверг версию об атаке БПЛА.
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«Беспилотники, по предварительным данным, не являются причиной взрыва на Загорском оптико-механическом заводе», — сказал он.
На кадры попал процесс эвакуации. Сотрудники спокойно ушли с территории, некоторые в слезах. Очевидцы рассказали «360», что в некоторых офисах в момент взрыва повредился потолок, в домах затряслись окна.
К заводу подъехали машины пожарной службы, ГИБДД и скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место происшествия.
Сергиев Посад
Эвакуации
Взрыв в Сергиевом Посаде
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