«Лидер должен менять мир». Активисты со всей страны предложат проекты развития Солнечногорска

Старт образовательной программе «Звездный путь» дали в Солнечногорске. Ее участниками стали 300 человек. Их ждут 25 недель очного и онлайн-обучения. Слушатели — активные молодые люди со всей страны. За полгода они создадут уникальные проекты развития этого городского округа в Подмосковье.

Ребята пройдут учебу при поддержке экспертов. Полученные знания и свои идеи они смогут применить в области развития городской среды. Программу запустили с вице-губернатором Подмосковья Натальей Виртуозовой.

Безусловно, если ты хочешь что-то изменить, то должен все время двигаться очень быстро. Как бы сложно ни было, какой бы безвыходной ни казалась ситуация, всегда нужно делать новый шаг Наталья Виртуозова.

Участники начнут создавать проекты, помогающие улучшить общественные места в самом Солнечногорске. А сегодня это один из крупных развивающихся округов Подмосковья, через который проходят важные транспортные магистрали.

Здесь же находятся Мастерская управления «Сенеж», где дали старт проекту, и одноименное озеро, привлекающее туристов из разных уголков области и всей страны.

Чтобы создать проекты развития округа, участники отправятся на экскурсии по Солнечногорску, посетят туристические места и предприятия.

За полгода каждая из команд должна будет подготовить свой проект по улучшению жизни в этом муниципалитете. Лучшие идеи смогут реализовать.

Как все будет?

Обучение посвятили теме «Лидерство для развития городов». Это часть работы по продвижению победителей и финалистов конкурсов платформы «Россия — страна возможностей».

Программу запустили в прошлом году, но из-за пандемии она проходила онлайн, а новый поток для полугодового обучения предусматривает и очные курсы.

Участники будут работать в составе 30 команд — на открытие в Солнечногорске пригласили их капитанов. А основной акцент обучения сделают на развитии лидерских навыков.

Истинный лидер — тот, кто умеет себя очень быстро поменять. Быстрее, чем меняется мир. Потому что именно лидер должен менять мир. Это человек, который идет на шаг впереди Наталья Виртуозова.

Первый двухдневный модуль назвали «Территория лидеров», второй — «Управление проектом: уровень космос», а третий — «Лидер межгалактического масштаба».

«Эта программа учит изменениям. Конечно, все мы знаем, что человеку всегда очень сложно меняться. Но все программы, которые преподают в мастерской „Сенеж“, они настроены на изменения, лидерство. Очень много прикладных знаний. И, конечно же, дружба», — отметила Виртуозова.

Старт проекту дали вместе с главой Солнечногорска Виктором Родионовым и множеством партнеров.