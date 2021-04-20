Новый распределительный центр «Северный» появился в Солнечногорске. Отсюда поставляют товары более чем для 500 магазинов сетей «Перекресток» и «Карусель» по всей России. Отправляют, например, мясо, рыбу, молоко. Губернатор Андрей Воробьев, дав старт работе крупного центра, отметил, что трудоустроят сотни человек.

Источник фото: телеканал «360»

В одном месте смогут хранить свыше 15 тысяч видов продукции. Новый комплекс разместили в логопарке «Ориентир».

Среди безработных Подмосковья больше всего женщин — как с детьми, так и без. Воробьев подчеркнул, что им особенно важно трудоустроиться рядом с домом.

Хочу поблагодарить все корпорации, компании, которые активно инвестируют в Подмосковье. Мы ежегодно растем по количеству созданных рабочих мест, но у нас 134 тысячи безработных. Из них около 86-90 тысяч — женщины Андрей Воробьев.

Он добавил, что российская компания X5 Retail Group, которая и открыла распределительный центр, предоставляет много мест для трудоустройства жителей.

Источник фото: телеканал «360»

«Нам X5 предлагает различные совместные программы — они интересны, потому что сразу обеспечивают рабочие места. Над всем этим будем работать. <…> В том числе сюда нужно набрать еще 250-300 человек. И коллеги говорят: „Где эти люди? Давайте будем вместе их искать, приглашать на работу, чтобы комплекс работал на полную мощность“. Здесь очень интенсивная работа. И мы, конечно, заинтересованы в партнерстве с инвестором», — сказал Воробьев.

Вместе с тем глава Подмосковья рассказал, что важно повышать эффективность центров занятости, чтобы предложения работы и переобучение были на современном уровне.

Сейчас видно, что очень часто работу находят через HeadHunter и Job.ru. Наша задача — все же предоставить возможность переобучения, повышения квалификации. С одной стороны, мы лидеры в предоставлении рабочих мест. С другой стороны, нам есть к чему стремиться Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Центр «Северный» снабжает магазины продуктами трех видов: фреш, ультрафреш, в заморозке. Их отправляют в разные уголки страны, включая 156 магазинов Подмосковья.

Компания X5 Retail Group — одна из крупнейших в России. Она объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».