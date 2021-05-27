Поместья с волшебной архитектурой и зелеными парками. Какие усадьбы Подмосковья стоит посетить?

Сегодня в нашем списке много любопытных и обязательных к посещению мест: усадьбы, которых в области великое множество. Но «360» выбрал для своих читателей именно те, которые понравятся и любителям архитектуры, и людям, которых вдохновляют исключительно подмосковные пейзажи.

Абрамцево

В Сергиево-Посадском районе Московской области (село Абрамцево, улица Музейная, дом №1) раскинулась усадьба Абрамцево. Это место — рай для любителя творчества, ведь здесь бывали писатели Тургенев, Гоголь, поэт Тютчев, художники Репин, Васнецовы, Левитан и масса других. Именно эти люди сделали усадьбу знаменитой. Например, Виктор Васнецов написал здесь свои картины «Три богатыря» и «Аленушка», а Валентин Серов — «Девочку с персиками».

На территории усадьбы расположилось несколько зданий, каждое из которых со своей историей и уникальной коллекцией. Например, главный дом, в котором жили Аксаковы и Мамонтовы (они приобрели усадьбу в середине XIX века), сейчас представляет собой музей, где сохранена обстановка барского дома. Возле усадьбы — два деревянных строения: одно из них было кухней, а второе летним домиком с затейливой резьбой. Сейчас первое здание — музей крестьянского быта, а второе хранит коллекцию эскизов и набросков.

На территории поместья можно посмотреть на церковь Спаса Нерукотворного, «каменных баб», скамейку, которую Врубель лично отделал изразцами ручной работы, и многое другое.

Архангельское

Одной из главных жемчужин Подмосковья считается усадьба Архангельское. Хотя бы потому, что ее дизайном занимались сразу несколько архитекторов, причем как русских, так и иностранных. В свое время здесь отдыхали не только художники, историки и музыканты, но и особы царских кровей: Александр I и Николай I, Александр II и Александр III, а также Николай II.

На территории можно не только погулять по зеленым аллеям, но и посмотреть на лица парковых скульптур. Однако усадьба разделена на две части. Одна из них — дворец, огороженный забором. Другая — театр и Аполлонова роща. Вход на территорию платный — 400 рублей за посещение дворца и парка. Можно брать отдельные туры за меньшую сумму.

У усадьбы даже есть свои привидения: призрак дочери князя Николая Юсупова, который построил поместье. По поверью, Татьяна Николаевна умерла от туберкулеза, а ее отец поставил над могилой мраморного ангела. Но из-за морозов статую перенесли в помещение, что не понравилось покойнице. Теперь она иногда появляется над могилой.

Мелихово

Усадьба Мелихово (Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова) известна благодаря, собственно, Антону Чехову. Он приехал сюда в 1892 году и пробыл тут семь лет. Он бесплатно лечил желающих, писал произведения и собирал средства для голодающих и погорельцев. В усадьбе можно посмотреть не только на деятельность Чехова, но и его друзей — Левитана, Поленова, Николая Чехова, Серегина и других. Кроме того, здесь часто проводят концерты, театральные и музыкальные фестивали, выставки.

Чеховский музей — это не скучный дом писателя, это волшебная атмосфера. Находится поместье в селе Мелихово Чеховского района.

Середниково

Усадьба Середниково (Солнечногорский район) ассоциируется с Михаилом Лермонтовым. Здесь писатель провел не одно лето в юношеском возрасте и позволил этому месту получить звание одного из наиболее известных лермонтовских мест России. Усадьба — это не только литературный музейный комплекс, но и выдающийся образец усадебной архитектуры, ведь здесь 16 исторических построек на территории почти 100 гектаров. Главный дом и бывшие скотный и конный дворы с каретным сараем, манеж, оранжерея, храм Святителя Алексия с трехъярусной колокольней, ландшафтный парк с тремя прудами, каменными мостами.

Дубровицы

О селе Дубровицы Подольского района говорилось еще в исторических документах XVII века, а усадьба удивит посетителя невероятной Знаменской церковью. Между прочим, ее строили только в летнее время, а в остальные месяцы шла работа над внешним и внутренним убранством. Более того, церковь считается одной из самых необычных, потому что ее строили по нетипичному для православия проекту.

Горки Ленинские

Музей-усадьба Горки Ленинские была построена в начале XIX века, но чуть позже ее реконструировали. Один из важнейших архитектурных элементов комплекса — здание Музея Ленина, дизайн и интерьер которого являются символом памяти советской эпохи.

Большие Вяземы

Эта усадьба будет интересна посетителем не только историей, но и очаровательным внешним видом. Здесь сохранилась архитектура разных веков — от пятиглавого храма во имя Преображения Господня (1598 год) до построек с пилястрами (XIX век). Напротив церкви расположился уютный парк с выходом к пруду, тропинками. В парке можно посмотреть на памятник Александру Пушкину, камень, заложенный в честь остановки в Больших Вяземах русской и французской армий в 1812 году. Кроме того, на пруду можно покататься на лодке.

Васильевское

Усадьба Васильевское раскинулась на довольно большую площадь. В поместье можно глянуть на главный дом, Пантелеимоновскую церковь, конный двор. Для не больших фанатов архитектуры может быть интересна природа, ведь в парке растут удивительные деревья — 28-метровые лиственницы, ели, 18-метровые тополя, клен гиннала и два вида сирени.

Никольское-Прозоровское

Если среди вас есть любители чего-то необычного, то можно доехать до заброшенной усадьбы Никольское-Прозоровское в Мытищинском районе. В свое время там были пруд, грот, оранжереи, смотровая башня в готическом стиле, а архитектура была выполнена в стиле барокко — главный дом, церковь Николая Угодника. Однако до наших дней дожила лишь церковь.

Подмосковье богато на старинную архитектуру и необычные виды. Заехать можно и в другие усадьбы, например, Даровое в Зарайском районе, Зенино в Люберцах, Кузьминское в Домодедове, Лопасня-Зачатьевское в Чехове, Мураново и Акулова Гора в Пушкинском районе, Беседы в Ленинском районе, Тараканово в Солнечногорском районе, Горетово в Можайском районе, дом-музей Михаила Пришвина в Дунине и усадьба Ершово в Одинцовском районе, Знаменское-Губайлово в Красногорском районе, Кривякино в Воскресенске, Любвино в Рузском районе, Пехра-Яковлевское в Балашихе, одинокое Подмоклово возле Серпухова, Райки в Щелковском районе, Тайнинское в Мытищинском районе, Япополец в Волоколамском и Боблово в Клинском районе.