Платформа «Россия — страна возможностей» активно сотрудничает с властями Подмосковья. В регионе более 200 тысяч жителей уже приняли участие в разных проектах, тысяча из них — победители. Об этом «360» на полях ПМЭФ рассказал директор организации Алексей Комиссаров.

В четверг платформа заключила соглашение о сотрудничестве с губернатором области Андреем Воробьевым.

«Мы уже очень плотно работаем с Московской областью. У нас 240 тысяч участников — жители региона. Тысячи победителей наших проектов — из Подмосковья. На территории области располагается наш образовательный хаб „Сенеж“», — рассказал Комиссаров.

Он добавил, что у организации также есть проект по расширению «Сенежа». Есть проекты по более плотному взаимодействию с областью, чтобы жители могли реализовать свои таланты и способности.

Директор АНО «Россия — страна возможностей» также даст команде губернатора доступ к платформе, чтобы видеть какие города и как участвуют в этих проектах.

Влияние на подготовку кадров

По словам Комиссарова, из числа победителей есть те, кто получил предложения о работе в правительстве Подмосковья или организациях области. Но самое главное, по его мнению, что молодые люди получают новые навыки и компетенции, которые полезны не только им, но и компаниям, в которых они работают, и стране в целом.

Ценность сегодняшних дней — люди. Чем они способнее и компетентнее тем лучше результаты в экономике и остальных сферах Алексей Комиссаров.

О проектах для школьников и молодых специалистов

«У нас платформа нацелена в первую очередь на молодежь. <…> Младшему участнику у нас восемь лет. Но есть и участница проекта для блогеров, которой 89 лет. Я сам на нее подписан и с удовольствием слежу за постами. Уверен, надо начинать работать с детьми как можно раньше. Не для выявления способностей, а чтобы создать условия для их проявления», — отметил собеседник «360».

Комиссаров добавил, что обычно молодые люди еще не знают, что им ближе. В таком случае очень важно иметь возможность попробовать. И чем раньше эту возможность дать детям, тем лучше.

«Мы ориентированы на молодежь потому что молодежь — наше будущее. Мы смотрим далеко вперед и считаем, что надо вкладывать силы и знание в детей», — подчеркнул генеральный директор.

В проекте «Цифровой прорыв» для IТ-специалистов как-то был 80-летний участник, который показал отличный результат. Комиссаров также рассказал, что многие, кто приезжают в «Сенеж» называют его местом силы, потому что оттуда все уезжают заряженными.

Ближайшие мероприятия

Летом в Подмосковье пройдет «Территория смыслов». Будет несколько смен, в каждой тысячи человек. В таких мероприятиях всегда много гостей и интересных событий.

«Акцент на „Территории смыслов“ будет на самореализации, что все в твоих руках. Независимо от смен, везде главный месседж — все в твоих руках. Нужно уметь пользоваться возможностями, которые есть в стране, в области, в „Сенеже“», — резюмировал Комиссаров.