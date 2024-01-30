Москва 30 января 2024, 10:44 «Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве Гидрометцентр продлил в Москве «желтый» уровень опасности из-за гололеда РИА «Новости»

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В Москве и области продлили до утра среды, 31 января, действие предупреждения о потенциально опасной погоде из-за гололедицы. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения — до 8:00 31 января», — уточнили синоптики.

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Действие предупреждения должно было закончиться сегодня, 30 января, в 22 часа. Однако в столицу пришла оттепель — во вторник температура воздуха составит от ноля до плюс двух градусов. Из-за этого на дорогах сохранился гололедица.

При этом самым теплым днем недели в Москве станет 1 февраля. Температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов.

Кроме аномально высоких температур, в начале февраля москвичам предстоит пережить период сниженного атмосферного давления, так называемую барическую ложбину. Она не должна оказать серьезного влияния на здоровье метеочувствительных людей.