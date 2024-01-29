29 января 2024, 15:13
Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за гололеда
В Москве продлили до вечера вторника желтый уровень погодной опасности. Метеопредупреждение появилось на официальном сайте Гидрометцентра России.
«Период предупреждения до 22:00 30 января. Гололедица на дорогах», — говорится в сообщении.
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Потенциально опасная погода также ожидается и в Подмосковье.
В понедельник в столице будет облачно и без осадков. Максимальная температура воздуха составит до минус одного градуса.
Весеннее потепление придет в Москву в начале февраля, а вместе с ним ожидаются и перепады атмосферного давления, которые, однако, серьезно не скажутся ни на погоде, ни на самочувствии метеозависимых людей.
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