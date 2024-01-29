Эксклюзив 29 января 2024, 14:35 Метеозависимым москвичам нечего бояться. Синоптик объяснил действие глубокой барической ложбины Синоптик Шувалов: атмосферное давление в Москве снизится постепенно РИА «Новости»

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Весеннее тепло в Москву пока не придет, но столбик термометра останется около нуля. Метеозависимым не стоит опасаться перепадов атмосферного давления, так как они растянутся во времени, сообщил «360» синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов.

Весеннее тепло

«Все-таки будет преобладать облачная погода. С начала недели и в пятницу довольно существенно упадет давление, во вторник, четверг и пятницу возможен слабый снег. В целом температура будет выше средних климатических значений», — сказал он о ближайшей неделе.

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В Подмосковье столбик термометра остановится на уровне 0…-5 градусов, в Москве в отдельные дни повысится до слабых положительных значений. Однако оттепель Шувалов прогнозировать не стал. По его словам, большое количество снега не даст воздуху прогреться слишком сильно.

У нас даже в черте города, Тушино, например, толщина сугробов больше 50 сантиметров. При таком обилии снега он не будет давать воздуху прогреваться выше +1... +1,5 градуса. Следовательно, ощущения весеннего тепла практически не будет. С другой стороны, не будет и холода, это уже совершенно другая ситуация. Александр Шувалов синоптик

По словам специалиста, в конце января — начале февраля установится погода, противоположная той, какой встретило жителей столичного региона начало года. Шувалов напомнил о лютых морозах и заявил, что теперь почти на неделю придет «полуоттепель».

Понижение давления

«К концу недели существенно понизится давление. По сравнению с началом недели на 20-25 миллиметров ртутного столба», — предупредил он.

Так как повышение растянется во времени, объяснил специалист, метеозависимые люди не почувствуют сильных недомоганий. В регионе появится глубокая барическая ложбина, когда поле высокого давления сменится низким. Сами циклоны останутся на севере. Шувалов заявил, что это не скажется на погоде слишком сильно.

Да, произойдет существенное понижение. Но оно будет очень растянуто во времени. Если сегодня 758-760 миллиметров ртутного столба, то к пятнице оно понизится до 730 миллиметров. Чтобы оно скакнуло, нужен глубокий циклон, проходящий через Москву, чего нет. Александр Шувалов

Самым теплым днем недели в Москве станет 1 февраля, заявили в Гидрометцентре. Температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов.