Москва 29 января 2024, 12:35 Москвичей предупредили о глубокой барической ложбине в ближайшие дни Синоптик Позднякова: Москва в начале февраля окажется в барической ложбине РИА «Новости»

Читать 360tv в

В начале февраля москвичам предстоит пережить период сниженного атмосферного давления, так называемую барическую ложбину. Об этом рассказала в Telegram-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, атмосферное давление резко понизится», — сообщила она.

Реклама

Согласно данным синоптика, в конце января жителей столицы ждет атмосферное давление, превышающее среднестатистические показатели на 7–12 мм ртутного столба. Однако с началом февраля его уровень резко упадет, давление сильно понизится.

Позднякова добавила, что на температуру воздуха низкое атмосферное давление никак не повлияет. В столице будет 3-5 градусов тепла — чуть выше нормы.

В понедельник в городе будет облачно, тепло и без осадков. Температура воздуха останется комфортной до самого конца зимы, морозов больше не ожидается. Но снегопадов в феврале жителям Москвы все же не избежать.