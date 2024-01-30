Москва 30 января 2024, 10:29 Третья оттепель придет в Москву в конце января Леус: третья оттепель настанет в Москве в последние дни января РИА «Новости»

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В последние дни января в Москве настанет третья оттепель за месяц. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На погоду повлияет малоактивный фронтальный раздел, в городе будет облачно.

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«Местами возможны слабые осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах и тротуарах гололедица», — рассказал Леус.

Во вторник, 30 января, температура воздуха составит от ноля до плюс двух градусов. Ветер ожидается западный или северо-западный, со скоростью три-восемь метров в секунду.

Атмосферное давление продолжит незначительно расти и окажется выше нормы — до 757 миллиметров ртутного столба.

В среду столбик термометра покажет ноль градусов, существенных осадков не предвидится.

Однако к выходным в столице похолодает. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал снижение температуры до минус 11 градусов.