Москва 20 февраля 2024, 10:23 Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве Гидрометцентр продлил предупреждение о гололедице в Москве до вечера среды РИА «Новости»

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Желтый уровень опасности из-за гололедицы сохранится в Москве до вечера среды. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России.

Предупреждение о скользких дорогах, объявленное вчера до 11:00, сохранится в столичном регионе до вечера 21 февраля.

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«Период предупреждения — до 21:00 21 февраля», — объявили синоптики.

При этом в городе будет морозно. Вторник, 20 февраля, станет самым холодным днем на этой неделе. Столбики термометра опустятся до -6 градусов.

Холод сохранится и в среду, но уже к концу недели погода начнет меняться и становиться более комфортной. В четверг пройдет небольшой снег.

В праздничные выходные в Москве значительно потеплеет. В День защитника Отечества жителей и гостей столицы ждет мягкая мартовская погода. Однако снег в столице окончательно сойдет только в первой декаде апреля.