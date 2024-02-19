Москва 19 февраля 2024, 12:53 Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за гололедицы Гидрометцентр ввел желтый уровень опасности из-за гололедицы в Москве до среды РИА «Новости»

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В Москве и области из-за гололедицы до среды будет действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение о неблагоприятных условиях ввели до 11:00 21 февраля.

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На выходных в столицу пришел циклон «Рикса», который вызвал мокрый снег и небольшое потепление. Однако уже в понедельник в Москве подморозило: новая рабочая неделя началась с незначительного похолодания до -5 градусов.

Оттепель можно ожидать только в конце недели. Погода в будни будет изменчивой, а столбики термометров пойдут вверх со среды и достигнут плюсовых значений.

По словам синоптиков, о наступлении настоящей весны говорить пока рано. В некоторых городах в ближайшее время еще могут наступить двадцатиградусные морозы. Снег в столице сойдет в первой декаде апреля.