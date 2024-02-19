Москва 19 февраля 2024, 12:58 Москвичам пообещали мартовскую погоду на 23 февраля Синоптик Вильфанд: в День защитника Отечества в Москве будет мартовская погода Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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В День защитника Отечества жителей и гостей столицы ждет мягкая мартовская погода. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Резкое повышение температуры в Москве прогнозируется 22 февраля. Ночью температура будет приближаться к нулевой отметке, а днем уже будет от нуля до +4 градусов», — уточнил он.

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По словам метеоролога, 23 февраля столбики термометра покажут 0…+5 градусов, что значительно превысит климатическую норму.

«Можно сказать, в мужской праздник погода будет очень мягкая и совершенно не суровая. Погода будет на месяц опережать свое развитие и фактически соответствовать второй половине марта», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что в субботу и воскресенье температура останется неизменной, пройдут мокрый снег и дождь.

В Москве также вновь побит очередной суточный рекорд снежного покрова. В понедельник специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы высотой в 66 сантиметров. До этого показатели в 64 сантиметра отмечали в 1966 году.