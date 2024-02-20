Москва 20 февраля 2024, 08:37 Вторник станет самым холодным днем недели в Москве Синоптик Леус: в Москве 20 февраля будет солнечно и похолодает до -6 градусов Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

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В Москве 20 февраля станет самым холодным днем на этой неделе. Столбики термометра опустятся до -6 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. Уходя на юго-восток, он сохранит в регионе сухую и довольно солнечную погоду», — отметил он.

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Метеоролог уточнил, что такой температурный фон характерен для этого времени года.

В Москве в дневное время суток температура воздуха составит -4…-6 градусов. Ночью подморозит до -9 градусов. В Московской области днем будет -3…-8 градусов. В ночные часы воздух остынет до -12 градусов. Ветер подует с юга со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 754 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

На этой неделе синоптики также пообещали в Москве очередной суточный рекорд по снежному покрову.