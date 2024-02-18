Экология 18 февраля 2024, 04:58 Синоптик рассказал, когда сойдет снег в европейской части России Синоптик Вильфанд: снег в европейской части России сходит в начале апреля Freepik

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Снег в европейской части России, в том числе в Москве, сходит в первой декаде апреля. Нынешняя зима оказалась очень снежной, поэтому этот год не станет исключением, заявил Lenta.ru метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас середина февраля, недолго осталось до марта. Но надо свыкнуться с тем, что март у нас — это тоже зимний месяц. <…> Последние 30 лет снег сходит, как правило, в первой декаде апреля», — сообщил Вильфанд.

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Метеоролог отметил, что в марте сугробы самые высокие. Оттепели бывают, но не чаще чем сильные морозы. По прогнозу синоптика, теплые выходные сменятся похолоданием в начале недели. В понедельник погода будет малооблачной и солнечной.

Сугробы в Москве 16 февраля впервые за зиму достигли рекордной высоты в 62 сантиметра. Это значение превышает полторы климатических нормы. Зима 2024 года стала самой снежной за десятилетия. Плотность снежного покрова превысила многолетние значения.