Москва 01 июня 2023, 09:39 Ремонт в московских домах после налета дронов закончили Мэр Москвы Собянин: в поврежденных из-за атаки БПЛА домах закончили ремонтные работы РИА «Новости»

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Ремонтные работы в домах, жителей которых эвакуировали после налета украинских дронов, закончили. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену поврежденных элементов в квартирах и подъездах», — написал глава.

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Собянин добавил, что специалисты также обследовали здания, чтобы выявить возможные скрытые нарушения. Горожане уже вернулись в дома.

Атака беспилотников на столицу произошла 30 мая — по городу выпустили восемь БПЛА самолетного типа. Однако жилые дома, в которые врезались украинские беспилотники, не были основными целями дронов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Украины попытались спровоцировать Россию на зеркальные действия. Министерство иностранных дел России пригрозило киевскому режиму жесткими мерами.