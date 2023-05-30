Власть 30 мая 2023, 16:41 МИД России пригрозил киевскому режиму жесткими мерами в ответ на террористические атаки МИД: РФ оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на террористические атаки Киева РИА «Новости»

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Россия может принять серьезные меры в ответ на террористические атаки украинской стороны. Об этом заявил МИД РФ на своем сайте, комментируя попытку нанести удары по Москве беспилотниками.

«Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», — предупредили в дипломатическом ведомстве.

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Такие атаки не несут смысла с военной точки зрения и направлены только против гражданского населения, отметили в министерстве. Подобными действиями Украина хочет посеять панику среди мирных россиян, указали в МИД.

В ведомстве добавили, что поддержка Запада толкает Киев на все более безрассудные преступные деяния, в том числе акты терроризма. Обещания официальных лиц стран НАТО, что Украина не будет наносить удары вглубь территории России, в министерстве назвали абсолютно лицемерными.

По данным Минобороны РФ, киевский режим попытался атаковать Москву утром 30 мая с помощью восьми беспилотников. Пять из них сбила система ПВО на подлете к столице, еще три изменили направление полета благодаря средствам радиоэлектронной борьбы.

Дроны незначительно повредили несколько зданий в Москве, сообщили «Известия». При атаке никто серьезно не пострадал. После попытки удара Следственный комитет заявил, что установит личности причастных к преступлению.