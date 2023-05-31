Криминал 31 мая 2023, 19:10 Целями атаковавших Москву беспилотников были не жилые дома — СМИ «Коммерсант»: жилые дома, в которые угодили украинские дроны, были не основной целью атаки Телеканал «360»

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Жилые дома в Москве, в которые врезались украинские беспилотники во время атаки на столицу и Подмосковье, не были основными целями дронов, сообщил «Коммерсант». Авторы статьи отметили, что в том числе по этой причине взорвались не все БПЛА.

Журналисты напомнили, что из трех прилетевших в столицу беспилотников взорвался только один — тот, что врезался в 25-этажный дом на улице Атласова. По предварительной информации, взрывчатка, которую нес дрон, либо взорвалась не полностью, либо не сдетонировала вовсе, а яркую вспышку можно объяснить воспламенением паров бензина в двигателей БПЛА. В двух других случаях при столкновении с домами дроны не взорвались.

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Издание напомнило — в Минобороны отметили, что все три дрона подавили средствами РЭБ, в результате чего аппараты сбились с курсов и упали.

«При этом предполагается, что, попав в дома, оказавшиеся на их пути, взрывные устройства в БПЛА не сработали еще и потому, что для них они были ложными целями — дроны летели для атаки по другим объектам», — предположили авторы статьи.

Подтвердить или опровергнуть эту версию смогут лишь следователи.

Всем жильцам пострадавших домов в Москве оказали психологическую и социальную помощь, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, городские службы помогут всем жителям многоэтажек.