Власть 30 мая 2023, 16:30 Власти Украины попытались спровоцировать Россию на зеркальные действия — Путин Путин: жители Украины должны понимать, к чему нынешние власти страны подталкивают Россию РИА «Новости»

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Жители Украины должны понимать, что нынешнее руководство страны подталкивает Россию на ответные действия. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, комментируя атаку беспилотников в Москве и области.

Глава государства предположил, что провокация с дронами — попытка вызвать ответную реакцию российской стороны. Власти Украины провоцируют Россию на зеркальные действия, уточнил он.

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«Посмотрим, что с этим делать, но граждане Украины <…> все-таки должны знать, к чему подталкивает [Россию] нынешнее руководство страны», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что живущие на территории действия киевского режима не имеют своего слова, потому что сейчас по всей стране развязан тотальный террор. Президент напомнил, что Россия не начинала конфликт с Украиной. Кроме того, российская сторона не использует те методы, которые в ходу у «украинских воротил».

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье произошла ранним утром 30 мая. Минобороны России сообщило, что в ней участвовали восемь дронов. Благодаря качественной работе средств радиоэлектронной борьбы три БПЛА поменяли направление. Оставшиеся пять сбил в Подмосковье зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

Главное о происшествие собрали в материале «360».