Москва 23 марта 2024, 13:26 Пассажиров московского метро начали досматривать на входе Дептранс: в столичном метро усилили меры безопасности РИА «Новости»

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В метрополитене Москвы усилили меры безопасности после теракта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На входе в метро пассажиры проходят тщательный досмотр. Просим отнестись с пониманием к требованию инспекторов в досмотровых зонах», — уточнили в Дептрансе.

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Силовики патрулируют станции, работает система видеоаналитики «Сфера» — она вычисляет людей из базы розыска и передает данные в полицию.

Москвичей и гостей города попросили с пониманием отнестись к принятым мерам. В Дептрансе напомнили, что безопасность в транспорте крайне важна.

Теракт в концертном зале произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», расстреляли людей и устроили пожар. Погибли 115 человек, спасатели продолжают разбирать завалы.

Ранее следователи попросили очевидцев и тех, кто находился во время теракта в концертном зале Crocus City Hall, рассказать подробности о произошедшем. ФСБ задержала 11 причастных к террористическому акту. Преступники собирались сбежать на Украину.