Москва 22 ноября 2023, 13:44 Москвичей предупредили о 20-сантиметровых сугробах на Новый год Синоптик Тишковец: сугробы в Москве достигнут 20 сантиметров к Новому году РИА «Новости»

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Сугробы в Москве и Центральной России продолжат расти, почти на месяц опережая график. Об этом сообщил в Telegram-канале метеоролог и ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, к Новому году жители столичного региона смогут наблюдать масштабные сугробы. Их высота достигнет 20 сантиметров.

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Синоптик добавил, что декабрь будет морозным, а в январе и феврале нужно ожидать обильные снегопады. Уровень осадков этой зимой превысит климатическую норму в полтора раза.

Telegram-канал Евгения Тишковца

Так, ночь на среду стала в столице самой холодной с начала осени. Столбик термометра опустился до температуры в минус 9,5 градуса.

Синоптики предупредили, что сильный снегопад накроет Москву во второй половине дня в четверг, 23 ноября. К вечеру начнется метель.

Кроме того, в пятницу, 24 ноября, атмосферное давление в Москве будет рекордно низким.