22 ноября 2023, 13:44
Москвичей предупредили о 20-сантиметровых сугробах на Новый год
Синоптик Тишковец: сугробы в Москве достигнут 20 сантиметров к Новому году
Сугробы в Москве и Центральной России продолжат расти, почти на месяц опережая график. Об этом сообщил в Telegram-канале метеоролог и ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, к Новому году жители столичного региона смогут наблюдать масштабные сугробы. Их высота достигнет 20 сантиметров.
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Синоптик добавил, что декабрь будет морозным, а в январе и феврале нужно ожидать обильные снегопады. Уровень осадков этой зимой превысит климатическую норму в полтора раза.
Так, ночь на среду стала в столице самой холодной с начала осени. Столбик термометра опустился до температуры в минус 9,5 градуса.
Синоптики предупредили, что сильный снегопад накроет Москву во второй половине дня в четверг, 23 ноября. К вечеру начнется метель.
Кроме того, в пятницу, 24 ноября, атмосферное давление в Москве будет рекордно низким.
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