Общество 20 ноября 2023, 11:23 Атмосферное давление в Москве достигнет рекордной отметки в пятницу Позднякова: 24 ноября атмосферное давление в Москве будет рекордно низким Стационарная автоматическая станция экологического мониторинга атмосферного воздуха в Москве / РИА «Новости»

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В пятницу, 24 ноября, центр очень глубокого атлантического циклона окажется над Тверской областью, в связи с чем атмосферное давление в Москве будет очень низким. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«В Москве атмосферное давление станет рекордно низким, 715 миллиметров ртутного столба (953,3 гектопаскаля). А пока рекорд для этого дня ноября составляет 722,3 миллиметра ртутного столба (963,0 гектопаскаля) и принадлежит 1973 году», — рассказала она.

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В тот же год, по ее словам, 25 ноября зафиксировали и самое низкое атмосферное давление месяца. Оно составило 709 миллиметров ртутного столба. Кроме того, ноябрь в целом оказался холоднее нормы на 1,6 градуса.

Синоптик подчеркнула, что в текущем году вторая половина осеннего месяца в столичном регионе будет холодной.

Ранее стало известно, что мороз, солнце и снег придут в Москву с 21 ноября. Снег покроет землю слоем в один-два сантиметра. Однако снежный покров станет ощутимым только 24 ноября и к этому моменту будет лежать в 90% регионов страны.