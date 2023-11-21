Общество 21 ноября 2023, 16:31 Вильфанд предупредил москвичей о метели в четверг Вильфанд пообещал метель в Москве в четверг, 23 ноября РИА «Новости»

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В четверг, 23 ноября, Москву накроет метель. Об этом агентству новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Накануне, в понедельник, среднесуточная температура в столице была равна -7,2 градуса.

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«Вчера средняя суточная температура в Москве была -7,2 градуса, что соответствует третьей декаде января», — подчеркнул Вильфанд.

Холода сохранятся и в ближайшие дни: столбик термометра опустится до -10 ночью и -5-7 градусов днем.

К вечеру четверга из-за приближения циклона в столице пройдет снег, а ветер усилится до 15 метров в секунду.

«Будет метель, а в Москве это всегда проблема для автомобилистов», — сказал синоптик.

В пятницу немного потеплеет, хотя температура останется отрицательной. В ночь на 24 ноября будет идти сильный снег, который останется лежать до конца месяца. Кроме того, в этот день будет рекордно низкое атмосферное давление. В Москве оно составит около 720 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичам рассказали о погоде во вторник.