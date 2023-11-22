22 ноября 2023, 09:07
Сильный снегопад накроет Москву во второй половине дня в четверг
Синоптик Леус: в четверг днем в Москве начнется сильный снегопад
В Москве в четверг, 23 ноября, прогнозируют затяжной снегопад во второй половине дня, в результате снег покроет землю на два-три сантиметра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам Леуса, сегодня, 22 ноября, погода в столице будет формироваться в противоборстве циклона с центром над Башкирией и антициклона, который нарастает со стороны Белоруссии.
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«В такой ситуации в регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет слабый снег», — подчеркнул Леус.
Столбики термометров опустятся до -6… -8 градусов, в Подмосковье — до -4… -9 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление практически не будет меняться и составит 747 миллиметров ртутного столба — в районе нормы.
Метеоролог также добавил, что в четверг во второй половине дня начнется сильный снег, а столбик термометра опустится до -6… -8 градусов.
Ранее стало известно, что минувшая ночь в столице была самой холодной с начала осени.
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