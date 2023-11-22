Общество 22 ноября 2023, 08:35 Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени РИА «Новости»

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Прошедшая ночь в Москве стала на 0,3 градуса ниже прошлого самого холодного дня осени в этом году — 19 ноября — и составила -9,5 градусов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве минимальная температура воздуха на базовой метеостанции города, ВДНХ, составила -9,5 градусов, что на 0,3 градуса ниже, чем было у прежнего холодного лидера осени — 19 ноября», — подчеркнул метеоролог.

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Он также добавил, что при текущих погодных условиях в ближайшие несколько часов столбики термометров моментами могут еще немного упасть. Именно поэтому точные минимумы самой холодной ночи этой осени можно будет увидеть только после 9:00 утра.

Атмосферное давление в Москве достигнет рекордной отметки в пятницу и упадет до 715 миллиметров ртутного столба.