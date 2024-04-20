Москва 20 апреля 2024, 08:28 Московские парки возобновили работу 20 апреля Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

Столичные парки возобновили работу 20 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале Мосгорпарка.

«Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок», — передали в учреждении.

Реклама

Накануне, 19 апреля, на столицу обрушилась непогода: сильный ветер с дождем. Из-за неблагоприятных погодных условий в городе закрыли некоторые общественные места, в том числе парк Горького, «Сокольники» и Московский зоопарк. Штормовой ветер валил деревья, срывал крыши со зданий.

В Подмосковье местами выпало 45% от месячной нормы осадков. Минтранс Московской области даже призвал водителей отказаться от поездок по трассе М-11 в эти выходные.

В некоторых регионах России выпал весенний снег.