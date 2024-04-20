20 апреля 2024, 08:28
Московские парки возобновили работу 20 апреля
Столичные парки возобновили работу 20 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале Мосгорпарка.
«Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок», — передали в учреждении.
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Накануне, 19 апреля, на столицу обрушилась непогода: сильный ветер с дождем. Из-за неблагоприятных погодных условий в городе закрыли некоторые общественные места, в том числе парк Горького, «Сокольники» и Московский зоопарк. Штормовой ветер валил деревья, срывал крыши со зданий.
В Подмосковье местами выпало 45% от месячной нормы осадков. Минтранс Московской области даже призвал водителей отказаться от поездок по трассе М-11 в эти выходные.
В некоторых регионах России выпал весенний снег.
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